Rusia advierte a Israel sobre un nuevo Chernóbil en Irán: "Si hay un ataque..."

Representantes de la esfera empresarial y política de Rusia han advertido sobre los riesgos de atacar la infraestructura nuclear iraní, ya que todavía se encuentran técnicos rusos en la planta nuclear de Bushehr, la única central de este tipo de energía que funciona en estos momentos en Irán, en el conflicto no oficial que tiene el régimen ayatolá con Israel.

"Consideramos que los ataques de Israel hacia las pacíficas facilidades nucleares de la República Islámica de Irán son absolutamente inaceptables", aseguró, en palabras recogidas por la agencia turca Anadolu, la portavoz del ministerio de exteriores Maria Zakharova en el Foro Econónomico Internacional celebrado en San Petesburgo, quien aseveró que, en caso de realizar estas incursiones, sería "ilegal desde el punto de vista de la legalidad internacional".

Zarakhova puso énfasis en los trabajadores rusos de la central nuclear de Bushehr, cifrados entre 250 y 600 técnicos desplazados, siendo esta la única central en funcionamiento de Irán y cuya construcción contó con parte de capital ruso: "Estamos preocupados por la seguridad de los especialistas rusos desplazados a la central de Bushehr", declaró la portavoz, urgiendo así a Israel y a Estados Unidos que cese las incursiones militares hacia infraestructuras nucleares.

En este sentido, la agencia Reuters ha aclarado que Vladimir Putin comentó a los periodistas desplazados a este evento que Israel ha prometido a la Federación Rusa que los técnicos rusos estarán fuera de peligro aunque decidan atacar mediante el uso de la fuerza este tipo de instalaciones.

Un posible nuevo Chernóbil

Asimismo, el director de la agencia nuclear rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, secundó las palabras de Zarakhova y Putin, haciendo un llamamiento a Israel para que eviten atacar la central y así evitar "una catástrofe comparable a Chernóbil": "Quiero hacer un llamamiento a las autoridades israelíes para evitar, no ya un ataque directo a la central, sino también a alusiones a ello. Si hay un ataque en su primer bloque generador, será una catástrofe comparable a la de Chernóbil ", dijo Lijachov.

Un portavoz del ejército israelí declaro que las Fuerzas de Defensa de Israel había logrado atacar la central, no obstante horas después aseguraron que esta confirmación se había tratado de "un error" y que no se podía confirmar si ese punto estratégico a nivel energético había sido atacado o no.