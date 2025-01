El PP se sacude de la presión de Vox por la moción de censura contra Sánchez

El PP no se moverá por presiones. Una vez que el Gobierno ha descartado tramitar la cuestión de confianza exigida por Junts, la expectación se situaba en la figura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que fue quien se ofreció a liderar una moción de censura para convocar elecciones generales después. Vox ya despejó la incóginta y confirmó sus votos a favor del PP para tratar de desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Este mismo miércoles, Vox ha elevado la presión y ha pedido al PP que si quiere presentar una moción de censura "lo haga ya". Junts, también espera la llamada de los populares.

El PP, sin embargo, frena de facto cualquier experimento sin tener asegurado el éxito. "Si alguien quiere hablar, que nos llame. Nosotros no lo vamos a hacer", explican en la dirección del partido, desde donde se rechaza así iniciar cualquier tipo de contacto con el partido de Puigdemont ni con el PNV para explorar la vía de la moción de censura. Por boca del portavoz del PP, Borja Sémper, la línea es la misma. Si bien ve necesario un cambio de Gobierno "urgente", su partido no quiere llevar a engaño en cuanto a las perspectivas de presentar la moción de censura. "No hay votos, ni hay perspectiva alguna de que en corto haya los votos necesarios", admitió.

En el PP se aprecia una presión interna por parte de Vox intensificada en los últimos días. Se cree en Génova que parte de esta estrategia del partido de Santiago Abascal de tratar de obligar a Feijóo a presentar la moción de censura ahora llega bajo la premisa de Vox de buscar desgastar al PP en un momento en el que ellos crecen en todas las encuestas. Y es que hasta ahora Vox no se había pronunciado sobre este asunto, mientras que ahora multiplica sus declaraciones al respecto.

Si bien, el PP seguirá peleando en el Congreso para demostrar el proyecto de alternativa al Gobierno de coalición. "España tiene un mal Gobierno que no está gobernando para los españoles", reflexiona el portavoz. En el partido aseguran que las puertas del PP siguen abiertas para conversar sobre una posible moción de censura tanto por la vía de Junts o del PNV. Según Sémper, la posición del PP está "claramente fijada" en este sentido. Feijóo ya se mostró, en este sentido, a favor de presentar la alternativa siempre que Junts confirme sus votos. "Sobran motivos, faltan votos", es la conclusión que repite el PP.