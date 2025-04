Sánchez aprueba hoy un crédito en Defensa que no suma para el 2%

El Consejo de Ministros dará hoy luz verde a un «acuerdo por el que se autoriza una transferencia de crédito al Ministerio de Defensa, por importe de 2.084.060.000 euros, con la finalidad de atender necesidades ineludibles». El movimiento se leyó inmediatamente como un esfuerzo de inversión añadido en la línea de la exigencia, que se ha redoblado desde la Unión Europea y la OTAN, para reforzar las capacidades en defensa y seguridad de España en el nuevo contexto internacional.

Sin embargo, fuentes gubernamentales consultadas por LA RAZÓN enfrían esta expectativa y confirman que esta transferencia «no es lo que parece». No se trata de una inversión nueva que aumente ese cómputo que el Gobierno pelea por elevar desesperadamente, aflorando partidas «ocultas», sino que se trata de dar cumplimiento a un compromiso ya establecido. Señalan que la modificación de crédito viene marcada por el ejercicio del año pasado y se debe destinar en el presente curso para «cumplir con lo acordado» entonces y «poder seguir destinando el dinero comprometido entonces».

Esta clase de ingeniería financiera, que será una constante en el futuro, se produce ante la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado en vigor. Las citadas fuentes explican que, si hubiera unas cuentas públicas, este tipo de gasto iría dentro de la partida de Defensa, pero, como no hay previsión siquiera de presentarlos ante las Cortes, se deben realizar estos movimientos de dinero interno dentro del Ejecutivo. De hecho, si el Gobierno no presenta unos presupuestos es, precisamente, porque es netamente consciente de que no tendría el apoyo suficiente para aprobarlos. Con estas inyecciones del gasto militar y con las cuentas prorrogadas tienen margen para seguir moviendo partidas sin el control del Parlamento.

Pese a que no se trate de un gasto extraordinario, desde Sumar no se ahorrarán la teatralización y prevén presentar objeciones en la reunión del Consejo de Ministros que se celebra esta mañana en Moncloa. Esta es la única herramienta de queja interna al alcance del socio minoritario, dado que no están dispuestos a abandonar el Ejecutivo por discrepar de la línea marcada en Defensa. Una escenificación de rechazo para tratar de no ceder más terreno ideológico, en este asunto, a sus rivales por la izquierda, dado que desde Podemos les sitúan ya en la «gran coalición de la guerra».

Desde la formación reivindican que su posición es «clara» y contraria al aumento del gasto militar en Europa, al argumentar que la inversión en el conjunto del continente triplica lo que destina Rusia en defensa. «Lo que tenemos no es un problema de volumen sino de coordinación». Sin embargo, el objetivo explicitado por el Gobierno es alcanzar «lo antes posible» el 2% del PIB comprometido.