Sánchez borró de su oferta a Iglesias seis acuerdos ya suscritos con Podemos

En las conversaciones que el PSOE y Podemos vienen manteniendo, la dirección del partido morado asegura haber constatado en su interlocutor una negativa a negociar nada. “El PSOE está intentando por todos los medios no negociar y que Sánchez sea presidente sin negociar con ningún grupo de la Cámara. Prueba de ello, es que no tienen prácticamente ningún apoyo”, aseguraba esta semana la portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Irene Montero. Sánchez, al menos hasta ahora, se resiste a la entrada de dirigentes morados "con peso político" como Iglesias o Montero en el próximo Consejo de Ministros. El enfado en el partido morado, sin embargo, más allá de los nombres y concierne al “paso atrás” que el PSOE, según su análisis, ha dado respecto a las políticas que tiene pensado poner en marcha su sale adelante la investidura de Sánchez. De hecho, el documento aprobado por la Ejecutiva del PSOE como “punto de partida” para negociar con Podemos no contiene algunos de los acuerdos que ambos partidos si incluyeron en el acuerdo presupuestario para 2019 que Sánchez e Iglesias alumbraron en octubre del pasado año. Los socialistas han “borrado” las seis principales exigencias en el terreno económico y fiscal que Podemos logró arrancar al presidente en aquella negociación. Esos seis acuerdos que ahora Sánchez ha dejado en el cajón son los siguientes:

1.- El PSOE no hace referencia al acuerdo alcanzado con Podemos para regular el mercado del alquiler de viviendas y establecer unos máximos en zonas especialmente “tensionadas” de grandes ciudades como Madrid y Barcelona, en las que el “boom” de los pisos turísticos y la llegada de grandes capitales y de fondos extranjeros ha disparado los precios.

2.- También eliminan los socialistas la regulación del mercado eléctrico, con medidas dirigidas a acabar con el elevado margen de beneficios de las empresas del sector. La batería de medidas acordadas en octubre de 2018 entre PSOE y Podemos estaba orientada a bajar la factura de la luz a las familias y las pequeñas y medianas empresas.

3.- Queda suprimida del documento con el que el PSOE quería haber empezado a negociar con Podemos las medidas de control fiscal sobre las Socimi y las Sicav, con el propósito de que éstas fueran utilizadas por empresas o particulares para pagar menos impuestos.

4.- Ambas formaciones acordaron elevar en un 1% el Impuesto de Patrimonio a las grandes fortunas, fijando en los 10 millones de euros el umbral para aplicar esta subida fiscal. Este acuerdo también ha sido liquidado por Sánchez de su oferta.

5.- Desaparece asimismo la propuesta para dotar de más presupuesto y mejorar las condiciones del bono social eléctrico, dirigido a las familias en situación de pobreza energética.

6.- El PSOE sí incluye su disposición a derogar parte de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, tal y como pactaron Sánchez e Iglesias, pero el documento aprobado ahora por la Ejecutiva socialista, no concreta qué aspectos concretos se eliminarían y recurre a una formulación difusa.