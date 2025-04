Sánchez busca llevar su plan "antiFranco" a los colegios

En plena celebración, bastante deslucida, de los "50 años en libertad", la conmemoración auspiciada por el Gobierno para rememorar el 50º aniversario de la muerte de Francisco Franco; los socialistas se han propuesto extender esta estrategia también a los centros educativos, con la intención de que se incluyan en los currículos escolares más contenidos sobre dictaduras y represión para hacer frente al "blanqueamiento" de la figura de Franco que, en su opinión, se está produciendo entre la gente joven.

A través de una proposición no de ley (PNL), esto es, limitándose a utilizar sus herramientas como partido y no su potencia como Gobierno, los socialistas quieren promover una actualización del sistema educativo actual para reforzar la memoria democrática entre los más jóvenes. Una coartada para volver a atacar a PP y Vox, a quienes responsabilizan de estar detrás de esta estrategia de normalización. Les acusan de estar promoviendo un "preocupante revisionismo histórico y político" del carácter "totalitario y fascista" de la figura y el régimen del dictador Francisco Franco, como consecuencia del "blanqueamiento político" de la "derecha española y su amplio círculo mediático", en referencia a PP y Vox. La PNL solo busca retratar a estos dos partidos, pues no tiene un carácter efectivo sino meramente político.

La iniciativa socialista pide que se intensifiquen los programas educativos orientados al conocimiento de los regímenes totalitarios y autoritarios, con especial atención a las consecuencias de vivir bajo estos y también en las distintas formas de violencia ejercidas durante regímenes como el franquismo. Los socialistas dicen hacerse eco de los numerosos docentes que denuncian un "aumento" de discursos "negacionistas, reaccionarios y revisionistas" entre los menores reproduciendo "bulos" sobre la dictadura franquista difundidos a través de distintas plataformas y redes sociales.

"Los demócratas no hemos ofrecido un discurso pedagógico que conecte con los jóvenes", asumen, al tiempo que abogan por no permanecer "inmóviles" ya que, consideran, que "la inacción sería una forma de complicidad". Ante esto, en otro de los puntos de la incitativa, abogan además por que se lleve a cabo una actualización de los contenidos curriculares para Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato, con el objetivo de incorporar el papel de las mujeres durante el Golpe de Estado, la Guerra civil y la posterior dictadura franquista. "Es necesario reforzar las políticas de memoria democrática, desde el respeto a la memoria de las víctimas del franquismo, en todos los ámbitos educativos", inciden en el texto.

Competencia transferida a las CC AA

Los socialistas buscarán así el respaldo del Congreso para instar al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en manos de su partido, a que continúe colaborando con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, también liderado por el PSOE, para impulsar programas educativos, materiales didácticos e investigaciones y también para que se acuerde una cooperación técnica con las comunidades autónomas para la elaboración de todas estas actuaciones. Esto, porque la educación es una de las competencias que está transferida.

Desde el PSOE repiten que se necesita una "enseñanza histórica rigurosa" y basada en el "respeto de los valores democráticos" porque la educación es una de las herramientas "más poderosas" para "transformar, mejorar y avanzar" en la consolidación de los valores democráticos. "No podemos repetir errores pasados", concluyen. Por ello, también plantean que se impulsen acciones de sensibilización sobre los valores democráticos entre el personal de los centros educativos y las propias familias.