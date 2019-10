Sánchez cuelga un nuevo "tuit" de "España, la casa de todos" y le llueven las críticas

El nuevo mensaje de Moncloa no ha pasado desapercibido y son muchos los usuarios que cargan contra el Gobierno por limitarse a lanzar mensajes "noños" mientras su firmeza en Cataluña deja mucho que desear. "No insistas, no cuela", le espetan algunos internautas. Otros, partidarios de las tesis independentistas, critican la sentencia y aseguran no sentirse parte de "la casa de todos y todas".