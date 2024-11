Sánchez se defiende ante las críticas de sus socios culpando a Mazón: "No falló el sistema, sino algunas personas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tratado de salir ileso de una comparecencia marcada por los casos de presunta corrupción que asolan al PSOE. No ha sido así y por parte de la oposición -PP y Vox- ha recibido varios reproches por ser responsable del "caso Koldo". Y, también, por parte de sus aliados, que le han censurado que no haya tomado la iniciativa como presidente del Gobierno para gestionar la Dana.

Sánchez se ha defendido en su comparecencia inicial de los ataques venideros de sus aliados al asegurar que "algunos responsables", en referencia a la Generalitat Valenciana, "no estuvieron a la altura" y que serán quienes tengan que "asumir la culpa". Sánchez ha cuestionado así al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien defiende desde el principio que el sistema ha fallado. Él lo ha negado. "No falló el sistema. Fallaron algunas personas", ha incidido. "Sobre todo algunas personas en posiciones muy elevadas que no han estado a la altura de sus responsabilidades, que no han entendido su responsabilidad o simplemente se han desentendido de ella", lanzó en su intervención en el Congreso para dar explicaciones sobre las acciones llevadas a cabo para paliar los efectos del temporal que asoló buena parte de la provincia de Valencia y dejó más de 220 muertos.

El presidente del Gobierno, sometido por sus socios, se ha abierto a una de sus demandas. De esta manera ha desactivado cualquier posible reclamación hoy en el pleno. Sánchez ha asegurado que está a favor de que en el Congreso de los Diputados se lleve acabo una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para depurar responsabilidades, aunque, no ahora. A su juició, ésta debe llevarse a cabo más adelante, porque hay tareas más urgentes, como seguir buscando a los desaparecidos, recuperar las infraestructura sy reconstruir las casas dañadas.

Una comisión de investigación que llega después de que sus socios, Sumar, Podemos, ERC y Compromís, registraran ayer una comisión de investigación en el Congreso para depurar responsabilidades y en la que amenazaban con llamar incluso a ministros del Gobierno por su gestión en la Dana. El PP hará lo propio con una comisión de investigación en el Senado. El presidente del Gobierno ha asegurado que él mismo participará en la comisión de investigación. Lo hace después de que fuese el PSOE quien contraprogramara a los socios anunciando una comisión de investigación propia. El objetivo de los socialistas es que salga adelante ésta. "

"Yo mismo participaré, convencido de que esta rendición de cuentas se la debemos a las víctimas, a las generaciones futuras y también a nosotros mismos, pero con la misma convicción les digo que, en mi opinión aún no es el momento", ha asegurado.