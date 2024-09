Sánchez inicia los contactos para citar a las autonomías del PP en Moncloa

Pedro Sánchez avanzó en su discurso de apertura del curso político que tenía previsto citar a todos los presidentes de las comunidades autónomas a una reunión bilateral en La Moncloa para tratar con ellos, entre otras cuestiones, lo referente al nuevo modelo de financiación autonómica que el Gobierno tiene previsto impulsar tras la polémica generada por el trato preferencial a Cataluña. Este movimiento político busca abrir fisuras en el frente común que ha intentado establecer Génova, respondiendo a las exigencias y especificidades de cada región, por encima de la disciplina de partido.

Fuentes gubernamentales han confirmado que los contactos para poner en marcha estos encuentros han comenzado hoy mismo. "Una vez finalizado el ciclo de procesos electorales en España, el Gobierno iniciará hoy los contactos con los gobiernos autonómicos para empezar a celebrar las reuniones bilaterales del jefe del Ejecutivo con los presidentes de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas", han señalado fuentes de Moncloa.

Según apuntan, el "objetivo de esta ronda de reuniones es reforzar y fortalecer la colaboración entre el Estado y los gobiernos autonómicos, potenciar el diálogo e impulsar el entendimiento institucional entre las distintas administraciones". El orden de contacto y citación en el Palacio de la Moncloa se establecerá en base al criterio de antigüedad de los estatutos de autonomías. Desde el Ejecutivo avanzan que en los próximos días podrán concretar más detalles, una vez cierren las primeras reuniones.

Esta vocación de citar a los presidentes autonómicos del PP ha generado distorsiones dentro de las filas de los populares, sobre todo, después de que Isabel Díaz Ayuso emplazara a sus compañeros a no acudir y forzar una reunión multilateral, ante el riesgo de que Sánchez intentara "sobornarlos". Sin embargo, todos los líderes regionales han manifestado su intención de acudir y manifestarle al jefe del Ejecutivo sus demandas y su visión sobre la renovación del sistema de financiación y los privilegios que se quiere dar a Cataluña. Sánchez ya avanzó que, hasta que no culmine la ronda de reuniones bilaterales, no convocará la Conferencia de Presidentes, todavía pendiente de fecha y que se celebrará en Cantabria.