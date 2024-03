Sánchez y ocho ministros plantan al Senado en pleno "caso Koldo"

Pedro Sánchez sigue sin aparecer por el Senado. Y, desde que se constituyó la Cámara Alta el 17 de agosto, ya se han celebrado seis sesiones de control y, en ninguna ocasión, ha acudido el presidente del Gobierno para someterse a las preguntas de los grupos de la oposición, una circunstancia que esta semana tiene todavía más impacto por el «caso Koldo», la presunta trama de corrupción surgida en el Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos. Es decir, ante un caso que afecta a personas de su entorno más inmediato y que coge cada día más vuelo.

Sánchez lleva sin acudir al Senado desde el 16 de mayo de 2023: es decir, ya van casi diez meses, una señal del menosprecio a una Cámara que en esta legislatura está controlada por el PP gracias a la mayoría absoluta obtenida en las elecciones de julio de 2023. Pero no solo Sánchez escapa esta semana de las preguntas de la oposición en el Senado en plena tormenta por el «caso Koldo», sino que también lo harán hasta ocho ministros: es decir, más de un tercio del Gobierno se ausentará de la sesión de control en el Senado. Según el escrito que ha trasladado el Gobierno a los grupos del Senado, no estará Óscar Puente, que se encuentra en el punto de mira también porque es quien ostenta ahora mismo la cartera de Transportes y bajo sus mandos hay gente que ha aparecido vinculada a personas investigadas judicialmente por la presunta trama de corrupción.

Tampoco estará Ángel Víctor Torres, otro señalado porque, bajo su mandato, el Gobierno de Canarias contrató material sanitario a la empresa de la presunta trama de corrupción: en concreto, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL se adjudicó cuatro contratos por valor de 12,3 millones de euros del Ejecutivo de Torres. El expresidente canario y actual ministro de Política Territorial se ausentará de la sesión de control.

Además de Puente y de Torres, tampoco estarán presentes para responder a preguntas de la oposición Teresa Ribera, José Manuel Albares, Pilar Alegría, Jordi Hereu, Carlos Cuerpo y Pablo Bustinduy. El PP tiene previsto aprovechar el Pleno del Senado para cercar al Gobierno con el «caso Koldo»: de hecho, de las 16 preguntas que hay previstas en la sesión de control a los ministros, diez corresponden al PP y, de ellas, habrá cinco vinculadas a la presunta trama de corrupción. En este sentido, arrancará la portavoz del PP en el Senado Alicia García con una pregunta a la vicepresidenta María Jesús Montero «sobre las medidas adoptadas tras conocer las presuntas irregularidades en contratos de compra de mascarillas». Además de las preguntas en la sesión de control, los populares también llevan una interpelación (debate cara a cara entre el senador Eloy Suárez y un ministro) sobre el «caso Koldo».

El Pleno del Senado también contará con un punto del orden del día muy relevante: el debate y votación de los objetivos de estabilidad presupuestaria, que el Gobierno lleva por segunda vez tras haber sido tumbados hace prácticamente un mes. El PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta y tiene posibilidad de frenar los objetivos de déficit que lleva el Gobierno, una circunstancia que puede impedir la elaboración de los Presupuestos para este 2024 ya que la ley marca que este es un paso previo. No obstante, está por ver qué hace el Gobierno si el PP vuelve a votar en contra el miércoles porque todo apunta a que usará los objetivos de deuda y déficit enviados a Bruselas en abril para poder elaborar las cuentas. Es decir, de esa manera, eludirá la mayoría del PP en el Senado.

Congreso

El Congreso no tiene Pleno esta semana, aunque todas las miradas estarán puestas sobre la amnistía ya que el plazo para debatirla y votarla en la Comisión de Justicia concluye el jueves. De momento, no se ha convocado la sesión de Comisión y tan solo hay cuatro días de margen. En todo caso, el PSOE ha condicionado la convocatoria de la Comisión de Justicia a que haya un acuerdo porque no están dispuestos a volver a perder una votación con la amnistía, tal y como ocurrió en el Pleno del 30 de enero.

Además, en el PSOE tampoco están dispuestos a pedir una nueva prórroga para ganar tiempo y alcanzar un acuerdo con Junts ya que hay muchas dudas jurídicas sobre la viabilidad parlamentaria. Los socialistas ya solicitaron prolongar 15 días más el pasado 21 de febrero, cuando se cumplieron dos semanas del primer plazo. En este sentido, cabe recordar que los socialistas pidieron que la amnistía de tramitara por urgencia y, por tanto, se decretó un plazo de 15 días entre el 6 y el 21 de febrero para «repescar» la ley de amnistía en la Comisión de Justicia.