Estos son los 10 principios con los que Alberto Núñez Feijóo opta a la reelección como presidente del PP

Alberto Núñez Feijóo ha dado su discurso en el XXI Congreso Nacional del PP que se celebra este fin de semana en Madrid. Lo ha hecho en calidad de único candidato a la reelección como presidente de la organización.

Buena parte de su discurso lo ha centrado el decálogo de principios con el que el líder popular asegura "entender la política" y pide el voto a los compromisarios que se han reunido estos días en la capital. Ha reivindicado la definición que hizo José María Aznar del PP en el Congreso popular de Sevilla en 1999, cuando habló del partido como la "gran casa común de la democracia cristiana y del conservadurismo, del centralismo reformista". "Es la definición más completa que hemos tenido de lo que es el PP", ha defendido.

En su discurso, Feijóo ha pedido a sus compañeros de filas ser "un presidente libre". "Me comprometo a ser coherente con este partido, que es el mío, y a representar con lealtad a nuestros afiliados, que son el partido. Pero por encima de todo esto quiero deciros que seré un presidente libre, libre para poner a España por delante de mi partido y de mí mismo, y para decir la verdad aunque duela. Para cumplir nuestro programa, vuestro programa, mi palabra, vuestra palabra. Para eso os pido libertad".

Estos son los diez principios rectores de la candidatura de Feijóo en el Congreso del PP:

Proyecto nacional. "Somos un partido nacional. No negociaremos la unidad de los españoles".

Respeto a la diversidad. "La pluralidad no es problema, el problema es convertirla en trinchera. España es diversa y nos gusta así, como no nos gusta es dividida". "El PP no es una secta".

Valores. "La crisis de España va más allá de problemas económicos: son problemas de vacío ético. Vamos a romper todos los disparates que vemos, pero no desde el extremo contrario, sino desde el sentido común".

Igualdad. "La igualdad de oportunidades no es un eslogan, es mi propia vida, es una obligación moral", ha expresado, tras ponerse de ejemplo por sus orígenes de un pueblo pequeño.

Justicia. "España no es un cortijo para hacer y deshacer lo que al poderoso le convenga".

Dignidad. "La dignidad está en los compañeros que enterramos".

Interés general. "Para mí no hay tolerancia al compadreo, ni con quienes llegan a la política para servirse. No se debe aplicar la doble moral de ser indulgente con los nuestros y exigentes con los demás.

Centralidad. "No es indefinición, sino ambición de convencer a más gente. Tampoco es prescindir de ideología o principios. Las respuestas más justas llegan desde el centro reformista".

Determinación. "Sé que hay gente que duda de que pueda cumplir mis compromisos o que tras tantos desengaños para muchos será difícil de creer". "No pretendo un cambio de siglas en La Moncloa, prometo un cambio de raíz en España".

Libertad. "Libertad para poner a España por delante de mi partido y de mí mismo, y para decir la verdad aunque duela".