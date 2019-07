Sánchez reitera su ultimátum a Iglesias: "O ahora o elecciones"

Tras más de una hora y tres cuartos de reunión, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se han dicho a la cara esta mañana en el Congreso de los Diputados todos los mensajes que ya se habían lanzado a través de los medios durante los últimos días. Ambos han constatado lo mucho que aún aleja al PSOE y a Podemos de la posibilidad de alumbrar un acuerdo que fructifique en una investidura del líder socialista en la última semana del mes de julio. Para el PSOE, Iglesias no debe volver a bloquear la conformación de un Gobierno socialista y, por tanto, el próximo 23 de julio debe votar “sí”. Para Podemos, el PSOE no quiere en realidad negociar y esperan que “antes o después” rectifiquen y se avengan a negociar un Ejecutivo de coalición.

Fuentes de Podemos explican que el presidente en funciones “nos ha trasladado que llevará al país a elecciones si no cuenta con apoyos en la investidura en julio”. Una posición que demuestra, según el diagnóstico de la formación morada, que “Sánchez no quiere negociar sino que intenta imponer unilateralmente un gobierno de partido único”. Consideran en el equipo de confianza de Iglesias que “no es sensato que el PSOE actúe como si tuviera mayoría absoluta cuando no la tiene. No es coherente buscar por igual apoyo en la izquierda y en la derecha. La gente merece certezas y garantías. No es serio ir a una investidura sin haber logrado apoyos y amenazar con una repetición electoral”.

Al término de la reunión, la vicesecretaria del PSOE, Adriana Lastra, ha comparecido ante los medios y ha sido extraordinariamente dura con el líder de Unidas Podemos: “A Iglesias le preocupan más los nombres que las políticas”. Ha calificado la cita de “infructuosa” y ha deslizado en sus palabras graves acusaciones a los líderes del partido morado, a los que ha reprochado encarar estas negociaciones sin “lealtad, confianza y sinceridad”. Lastra ha acusado a Iglesias de mentir y de no querer entrar a negociar las políticas concretas: “No quiero pensar que Iglesias esté pensando en impedir por segunda vez que España tenga un Gobierno de izquierdas”.

Respecto al órdago del presidente con nuevas elecciones, Lastra ha confirmado que no habrá una segunda votación tras el verano: “La investidura es el 23 de julio. Ésa es la oportunidad. No hay segundas oportunidades. Este país necesita un Gobierno en marcha cuanto antes. No podemos irnos de vacaciones sin Gobierno”. De hecho, a juicio de Lastra, no tiene sentido pensar que estos desencuentros van a solucionarse después de agosto si Podemos no modifica su posición: “Que Iglesias prefiera hablar de nombres a políticas, no creo que vaya a cambiar en septiembre”.

También al término de la reunión, en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Iglesias se ha mostrado confiado en que Sánchez “más tarde o más temprano rectificará” y negociará con su formación un gobierno de coalición. El líder de la formación morada ha insistido en que trabajará para convencer al PSOE de que “se mueva”. “Nosotros no hemos parado de flexibilizar nuestra posición”, ha añadido. Según sus palabras, el planteamiento del líder del PSOE de que el gobierno tiene que ser monocolor “va en una dirección contraria a lo que ha votado la ciudadanía” y por ello cree que los socialistas rectificarán.

Durante la reunión, según informan desde Podemos, Iglesias ha pedido a Sánchez que flexibilice su posición y negocie desde ya un acuerdo integral de coalición de izquierdas sin líneas rojas, ni en el programa ni en los equipos ni en la estabilidad.