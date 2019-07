Sánchez da por rotas las negociaciones "unilateralmente" por Podemos

"Frustrado". Así se ha reconocido Pedro Sánchez ante la actitud de Pablo Iglesias. El presidente en funciones ha acusado al líder de Unidas Podemos de dar por rotas las negociaciones "unilateralmente" para la investidura al convocar una "consulta trampa" para justificar el "no" a su candidatura la próxima semana. Sánchez ha lamentado, en una entrevista en la Cadena Ser, que la propuesta del PSOE de incluir a perfiles de Podemos en el Gobierno ni siquiera está recogida en la pregunta que se traslada a los inscritos. Esta oferta fue la última de las cinco que los socialistas trasladaron a los morados, una apuesta que para Moncloa era "un paso importante" y que Iglesias desdeñó calificándola de "idiotez".

Ahora Sánchez dice que el ofrecimiento ha decaído: "Sé entender los mensajes. Iglesias ha rechazado la oferta". Y no porque ellos la hayan retirado, sino porque el líder morado "la tumbó de un manotazo" al precipitar la consulta. El candidato socialista ha evitado aclarar si volverá a retomar las conversaciones con su interlocutor, el "único escenario ahora es esperar" para ver si votará por segunda vez -ya lo hizo en 2016- en contra de la investidura de un candidato de izquierdas, junto "a la ultraderecha" de Santiago Abascal.

Sánchez ha defendido su evolución desde el Gobierno monocolor hasta que "por primera vez en democracia, un candidato ofrece la incorporación de personas con cualificación de otro partido". Por contra, critica que Iglesias siga enrocado en su posición, diciendo "no" a todo lo que no sea que él entre en el Gabinete. "No soy una persona de vetos, pero tampoco voy a aceptar imposiciones", ha declarado. El candidato socialista entiende este "cierre de puertas" de los morados como una "mascarada" para "blindarse" y "justificar" su negativa a apoyar la investidura. Sánchez también contrapuso su "oferta sincera y honesta" a la "pregunta falsa" de Iglesias a los inscritos, porque no recoge "la realidad". El líder socialista ha reconocido que no esperaba que se promoviera la misma tan precipitadamente, ya que "cuando se consulta un acuerdo, primero se tiene que haber llegado a un acuerdo".

Sánchez también ha advertido que si fracasa su investidura, su candidatura decaerá y que entonces tendrá que ser el jefe del Estado quien pulse si hay otras mayorías, para lo que el resto de partidos también tendrán "que hacer movimientos". En este sentido, el líder socialista ha querido dejar claro que su responsabilidad radica en sacar la investidura adelante ahora en julio, no en agosto ni en septiembre. En este contexto, también entrará en juego la sentencia del "procés". El presidente en funciones ha recordado que no quiere que la gobernabilidad dependa de los independentistas en un claro toque de atención a PP y Ciudadanos para que se abstengan. Sánchez ha deslizado que volverá a ponerse en contacto con los líderes de los principales partidos, pero no ya en una ronda de reuniones, sino a través de un contacto telefónico. No obstante, se ha mostrado "pesimista" sobre el papel que pueda llegar a tomar Albert Rivera. "Deploro que no me responda a los mensajes, es una falta de respeto a los ciudadanos", ha dicho.