Sémper: «Nos jugábamos la vida mientras algunas pisaban moqueta»

El presidente del PP de Guipúzcoa, Borja Sémper, pidió ayer que la portavoz de su partido en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, «rectifique» sus «dolorosas declaraciones» sobre la «tibia» postura del PP vasco hacia el nacionalismo. El dirigente popular contestó con una potente andanada a Álvarez de Toledo al recordar que «a nosotros nos ha costado carne, sudor y lágrimas defender la Constitución y una idea de la España plural en el País Vasco y probablemente mientras algunas caminaban cómodamente sobre mullidas moquetas nosotros nos jugábamos la vida defendiendo aquí la Constitución y la convivencia».

Sémper, que también es el portavoz del PP en el Parlamento Vasco, se ha reafirmado en el compromiso «inquebrantable» de este partido con el hecho foral «como una herramienta de autogobierno» que es «el nexo de unión más fuerte que tiene Euskadi con el conjunto de España».

«Todo el mundo tiene perfecto derecho a equivocarse y por lo tanto también tiene la obligación de rectificar», dijo el dirigente popular, y ha añadido: «A mí me gustaría una rectificación». «Si el perfil consiste en decir que la legitimidad de nuestro ordenamiento constitucional tiene zonas reservadas que se remiten a derechos históricos previos y no a la propia Constitución y a la soberanía común, me parecería un grave error», dijo el dirigente popular. Sémper no cree que las declaraciones de Álvarez de Toledo representen la postura de la dirección nacional del PP: «Creo que ella es dueña de sus palabras y se representa a sí misma porque lo que ha dicho va contra la Constitución, el Estatuto y la tradición del PP, que es netamente foralista».

El dirigente del PP vasco también se ha mostrado «harto» de la división permanente entre nacionalistas y no nacionalistas y entre ciudadanos de izquierda y derecha, informa desde San Sebastián Efe. «De una puñetera vez tenemos que romper en este país los bloques y las diferencias entre ciudadanos», dijo poco antes de recordar que «cuestionar el compromiso del PP con la foralidad, con la España descentralizada y la España de las autonomías es desconocer la trayectoria del PP».