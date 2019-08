“Si no refuerza la frontera de Ceuta tendremos que recibir a los inmigrantes con confetis”

“Si no se refuerza la frontera con Ceuta tendremos que recibir a los inmigrantes con confetis (...) Preguntamos al ministro del Interior, que desde un principio se comprometió con dar una solución al problema fronterizo, ¿cómo espera que una docena de guardias civiles desarmados (porque no esperará que usen sus armas reglamentarias contra ellos?) hagan frente a 250 inmigrantes que tienen un arma invencible: el deseo de verse ya al otro lado fronterizo donde esperan tener un futuro mejor?”.

La Asociación Española de la Guardia Civil (AEGC) se refiere al salto que esta mañana han protagonizado más de doscientos inmigrantes subsaharianos en la frontera de Ceuta “con total impunidad porque al otro lado volvían a encontrar a un puñado de guardias civiles sin ningún tipo de material antidisturbios; poco podían hacer frente a la marabunta que se les venía encima”, agrega.

“Los inmigrantes, una vez más, han llevado a cabo un asalto muy bien programado: aprovechando la hora, poco antes de las 7:00 justo cuando va a producirse el cambio de turno, la niebla del amanecer que dificultaba la visión y, por su puesto, los pocos efectivos que se encontraban en el espigón de Benzú que siguen sin contar con material antidisturbios a pesar de que desde la Asociación Española de Guardias Civiles llevamos años reclamándolos como dotación personal de los agentes que prestan servicio en la frontera con Marruecos”.

Asimismo, subrayan que “los guardias civiles destinados en Ceuta y también en Melilla, que llevan años enfrentándose a estos asaltos masivos, han contemplado estos días como España blindaba con todos los agentes necesarios el paso con la ciudad francesa de Biarritz por la celebración de la Cumbre del G7 (...) Mientras que en Ceuta había una docena de agentes para prevenir asaltos masivos en los que, de media, participan cerca de tres decenas de inmigrantes que cada día dejan a su paso más guardias civiles heridos”. “¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué somos la frontera sur de Europa nos ven solo como un problema?”, se preguntan.

Exigen a Interior que “deje de hacer promesas y se remangue el mono de trabajo y ponga una solución. Ceuta necesita ya más de 100 agentes en su plantilla, no de los que vienen unos meses y vuelven a marcharse”. “Ceuta necesita que todos los componentes de las FCSE vayan bien equipados con material antidisturbios que, además, es también una imagen para el que está al otro lado lo visualice como elemento disuasorio. Si España no está dispuesta a reforzar así a todos los que prestan servicio en la frontera de Ceuta la próxima vez recibiremos con confetis a los inmigrantes".