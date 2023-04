Los socios complican el fin de la legislatura al Gobierno

La legislatura ha entrado en el tiempo de descuento y una vez nos adentremos en la carrera electoral, la acción legislativa irá quedando más relegada, para cobrar mayor atención a las promesas autonómicas, y después nacionales, para encarar el próximo ciclo postelectoral. Sin embargo, los socios que apoyan al actual Ejecutivo de coalición en el Congreso de los Diputados no le extenderán un cheque en blanco a La Moncloa en la recta final.

El balance de estos cuatro años de gobierno se resume en una relación de tira y afloja entre PSOE y Unidas Podemos con ERC, Bildu, PNV y los socios minoritarios. En múltiples ocasiones, estos han avisado al Ejecutivo de la falta de voluntad para negociar las leyes que llevaba al Parlamento y de no cumplir los compromisos pactados para investir a Pedro Sánchez como presidente en 2020.

El Gobierno aceleró en vivienda con el objetivo de pasar pronto el trance que supuso la reforma de la ley del «solo sí es sí», que salió adelante con el «no» de todos los socios. La ley de Vivienda era el marco ideal para intentarlo y volver a amarrar los apoyos de ERC y Bildu. Pero parte de los aliados del Gobierno ya vaticinaron esta semana lo que será el final de legislatura. La ley de Vivienda fue aprobada tres años después de un tortuoso camino en Moncloa y en su tramitación parlamentaria con el «no» de la mitad de los socios, PDeCAT y PNV, que rechazaron la ley por «invasión de competencias» y con amenazas implícitas de acudir al Tribunal Constitucional para recurrir la norma.

La ley de familias, norma con sello de Podemos en el Gobierno, se enfrenta a un proceso similar. Esta semana, los grupos parlamentarios del Gobierno temieron incluso que la norma decayese en el trámite final parlamentario. Contaban con que PNV presentaría una enmienda a la totalidad, porque desde hace semanas vienen advirtiendo de que la norma de la ministra Ione Belarra supone un «desmantelamiento del orden de reparto de competencias previsto en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía». Pero no esperaban que ERC amenazara con presentar otra. Acto seguido, y a cinco minutos de que cerrara el plazo para presentar enmiendas, PSOE y Unidas Podemos consiguieron con su fuerza en la mesa del Congreso, ampliar el periodo de enmiendas hasta el próximo 4 de mayo. El portavoz nacionalista vasco, Aitor Esteban, denunció esta situación al no haber convocada ninguna reunión de la mesa para tomar la decisión unilateral.

Ahora, especialmente Podemos, tendrá que negociar con ERC para salvar las enmiendas a su última ley especialmente importante para las elecciones con el objetivo de que la enmienda del PNV, junto a las del bloque de la derecha, puedan acabar devolviendo al Gobierno su norma. Si fuese así, si ERC no cediera, la legislación en materia de cuidados y conciliación podría no ver la luz en esta legislatura. Bildu también se ha sumado a las críticas genéricas de invasión competencial. Sin embargo, fuentes parlamentarias aseguran que en estos días se han intensificado las negociaciones para evitar que la ley decaiga en el trámite de enmiendas totales. Las conversaciones se focalizan ahora mismo con ERC. Los republicanos retiraron sus enmiendas de totalidad después de conseguir que quedaran «blindadas» las competencias de la Generalitat. Aun así, de momento, el ministerio de Derechos Sociales no ha logrado el «sí» definitivo de ERC. Fuentes del ministerio aseguran que están «trabajando en ello» con el fin de que «se respeten todas las cuestiones competenciales», como en Vivienda, donde el Gobierno logró un acuerdo con ERC y Bildu en esta materia. El partido abertzale se encuentra también en el mismo punto de negociación.

En principio, la ley volverá a aprobarse con división en el bloque de la investidura y después de un largo trato con los socios para convencerlos. Al no haber pleno la semana que viene por ser festivo, el debate de totalidad de enmiendas se espera para la semana del 11 de mayo y la votación final para después del 28-M.

La ley creará tres nuevos permisos: cinco días al año para cuidados, ocho semanas para el parental y cuatro días por motivos de causa mayor. También se impulsará una renta de 100 euros al mes para familias con hijos desde su nacimiento hasta los tres años de edad.