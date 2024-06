Sumar ve a Díaz como el "mayor activo electoral” y Más Madrid avisa de que su dimisión “marca un antes y un después”

La resaca de la dimisión de Yolanda Díaz como coordinadora general de Sumar no ha sido lamentada por los grupos que sustentan el proyecto de la vicepresidenta. Más bien, ha sido el paso que esperaban tras los malos resultados electorales en las elecciones europeas.

Más Madrid e Izquierda Unida han aprovechado su salida para marcar los límites de la nueva relación política que debe trabajarse en la izquierda. Al reconoccimiento del coordinador federal de IU, Antonio Máillo, de que Sumar "está superado" y que debe ser un "partido más" dentro de las formaciones de izquierda, se une también Más Madrid, que avisa de que el resultado de las elecciones y el anuncio de Yolanda Díaz de dejar su cargo dentro de Sumar, “marca un antes y un después” en la relación de la izquierda alternativa.

En una carta enviada a la militancia, analizando los resultados de las elecciones europeas, el partido madrileño tilda de “malos, sin matices”, los resultados obtenidos por Sumar en las elecciones europeas. Una lista a la que Más Madrid participaba como número cinco en la lista y que se quedó sin representación en Europa, al igual que IU, para quien Sumar otorgó el número cuatro de la lista. Más Madrid presume de haber contribuido en la campaña “desde la responsabilidad y la lealtad” y con la mejor “aportación posible”, en relación a su militancia. “A pesar de no haber sido tenidos en cuenta para participar con el peso que consideramos que nos corresponde en el diseño, orientación y desarrollo de la campaña, hemos trabajado con discreción y responsabilidad”, aseguran.

El partido pide que Sumar extraiga sus propias conclusiones de los resultados, tomen las decisiones que “consideren”, pero se desvinculan de la posibilidad de integrarse dentro de Sumar como partido. Son claros y avisan de que seguirán colaborando “estrechamente en el marco de la coalición que sostiene al Gobierno progresista”. El partido llama a la convocatoria de una Mesa de la coalición en la que el espacio se siente a debatir y definir el rumbo de su “cooperación y colaboración desde la autonomía y la horizontalidad”. Es decir, Más Madrid cierra la puerta también a una inclusión perse dentro de Sumar y pide protagonismo.

Así, los principales partidos que apoyan a Sumar dan ya por amortizada la rentabilidad de Díaz y de Sumar como espacio aglutinador. Un extremo al que, sin embargo, no renuncia Sumar en ningún contexto. En el partido, de hecho, explican que Yolanda Díaz es el "mejor activo político y electoral" de Sumar. El partido enfría así la sucesión en Sumar, de la cual, sí había dejado claro la vicepresidenta segunda tan solo un día antes, cuando había asegurado que dejaba sus responsabilides orgánicas. Y es que fuentes del grupo parlamentario explican que no se abre ningún debate sucesorio en el partido, y que su liderazgo no está en cuestión, a pesar de que ella ahora vaya a centrarwsse en su faceta gubernamental y el grupo de coordinación de Sumar designe este jueves a otra persona para las labores más orgánicas.