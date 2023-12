Sumar estalla contra Podemos: "Es una deslealtad contra tres millones de votantes"

Sumar no estaba enterado ni al más alto nivel ni tampoco en el grupo parlamentario del fuego que esta tarde iba a abrir Podemos. La ruptura total de todos los puentes de manera oficial, pasándose los morados en el Congreso de los Diputados al Grupo Mixto se ha cocido en la máxima discreción.

La ruptura de Podemos ha sentado como un jarro de agua fría en Sumar. Su portavoz, Marta Lois, ha salido a criticar a los morados su decisión automáticamente. "Lo que ha hecho Podemos es una gran deslealtad con más de tres millones de votos", cargó. "Supone la ruptura e incumplimiento del acuerdo de coalición electoral, que era para cuatro años. Hay que estar a la altura del momento histórico", ha clamado.

En declaraciones a los medios ha censurado que los morados no estén a la altura del momento histórico. "No compartimos esta actitud victimista de Podemos", advirtió para después recriminar que no se les hubiese informado de primera mano de ello. "No se nos facilitó ningún tipo de justificación política previa, estamos muy sorprendidas y lamentamos esta deriva", lamentó.

Sumar ha pasado a responder a la crisis abierta por Podemos responsabilizándoles de la posibilidad de poner en riesgo el Gobierno de coalición. "No se entiende que quieran poner en riesgo al Gobierno progresista", censuró.

Podemos había convocado un secretariado en el día de hoy en el que había tomado la decisión de separarse formalmente de Sumar, pero no se la había comunicado al damnificado directo, su grupo parlamentario, que preside la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. Tampoco lo sabía el PSOE, según informan los dos partidos. El partido de Díaz se enteró a la vez que la prensa de la decisión de los de Ione Belarra. Es decir por el canal que dirige Pablo Iglesias. Minutos después, llamaría la secretaria de Organización de Podemos a un miembro de Sumar, a ninguno que formara parte de la dirección del grupo parlamentario para anunciar su decisión.