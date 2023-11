Sumar responde a la ofensiva de Podemos para romper: "Salimos de las autonómicas con un millón de votos"

Este fin de semana Podemos ha aprobado su hoja de ruta política para desconectar de Sumar. Una estrategia de reafirmación que les llevó a diferenciarse totalmente del partido de Yolanda Díaz, acusándola implícitamente de ser una "izquierda servil" y de orquestar una operación para "sustituir a Podemos".

El partido morado continuó con avisos a Sumar y fijaron que, tanto de cara a la investidura como a siguientes votaciones si hay gobierno de coalición de izquierdas, los votos de Podemos "no se regalan" y para futuras coaliciones electorales no aceptarán ninguna que se forje sin primarias y con vetos. Todo un órdago en la semana clave de la investidura en la que los socialistas están apunto de cerrar su acuerdo con Junts y, previsiblemente, se fijará la fecha para la misma.

Este movimiento es visto en Sumar como un modo de reafirmación en un momento en el que ven el nicho del votante morado mermado. Unos movimientos que han sido contestados este lunes en el partido de Yolanda Díaz por boca de su portavoz, Ernest Urtasun, quien ha insistido en que si hoy se está hablando de una investidura es porque en las elecciones generales del 23J, se "hicieron algunas cosas bien para evitar que PP y Vox no gobernara". El portavoz ha asegurado que no se estaría hablando ahora de la futura representación de Sumar en el Gobierno de coalición, si no hubiese salido adelante la coalición de Sumar. "No hablaríamos de esta representación porque recuerdo que salimos de las autonómicas con un millón de votos". Las elecciones autonómicas y municipales, donde todavía no concurría Sumar como espacio líder, Unidas Podemos perdió alrededor de un millón de votos y la representación de cinco de los seis gobiernos autonómicos en los que tenía presencia. Se quedaron, tan solo, con 15 escaños.

En el partido de Yolanda Díaz tratan de cerrar así la polémica y sacan pecho de la coalición, que ven como "herramienta que nos ha permitido llegar a la investidura". "Mucha gente hizo las cosas bien, sobre todo los españoles, pero también cómo nos presentamos a las elecciones, si no hoy no estaríamos a las puertas de una investidura, si no hubiéramos organizado Sumar y la coalición de partidos histórica, no hablaríamos de esta representación". A su juicio, Sumar es la herramienta que ha permitido llegar a la investidura y, Urtasun ha destacado que hacen "política para sacar mayorías parlamentarias". "Es lo que hemos estado haciendo con el acuerdo de gobierno, política útil".