El Supremo vuelve a cerrar las puertas al candidato de Dolores Delgado para la Fiscalía de Menores

Nuevamente el Tribunal Supremo (TS) cierra las puertas a la designación de Eduardo Esteban, el candidato de la exfiscal general del Estado Dolores Delgado para la Fiscalía de Menores. Su nombramiento ha sido anulado en dos ocasiones anteriores, en mayo de 2022 y el pasado mes de julio. En un nuevo capítulo de la batalla judicial, la sección cuarta de la sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza los incidentes de nulidad presentadas por Esteban contra las sentencias en las que se le apartó de su cargo.

A principios de septiembre, solicitaba en dos recursos la nulidad de la última sentencia, argumentando un supuesto cambio de criterios en este tipo de nombramientos discrecionales, debido a que en ocasiones anteriores "no se tuvo en cuenta la especialización en la materia como mérito a valorar". A su juicio, esta decisión vulneraría el principio de igualdad ante la ley.

La sala lo rechaza y responde que la sentencia está amplia y claramente motivada en todos sus extremos, que en la la anulación del primer nombramiento se daba cuenta de "la muy notable diferencia de experiencia y méritos en materia de Derecho de Menores" y que la segunda resolución constata "que no se ha satisfecho en absoluto lo exigido por las sentencias que anularon el primer nombramiento de don Eduardo Esteban Rincón”. Asimismo, recuerda que nunca antes se ha recurrido un nombramiento para la Fiscalía de Menores.

La misma sala ha anulado en dos ocasiones el nombramiento acordado por la entonces fiscal general del Estado Dolores Delgado. En abril del año pasado, el Supremo lo hizoargumentando la falta de motivación en sudesignación y constató la diferencia en su trayectoria profesional con el segundo candidato, el fiscal de sala José Miguel de la Rosa.

A pesar de ello, dos meses después Delgado volvió a nombrarlo para el puesto. Para paliar la falta de motivación que se le reprochó, la exfiscal incluyó una veintena de folios para ensalzar el currículum de Esteban, que pertenece a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), al igual que ella. Y achacaba a De la Rosa una supuesta "falta de sensibilidad" al tratar cuestiones jurídicas desde la perspectiva de género, algo que aseguraba que sí poseía Esteban.

Esta decisión fue recurrida por De la Rosa y por la Asociación de Fiscales, que pidió a la sección cuarta que instase a Delgado "a cumplir la sentencia mediante un nuevo nombramiento" y que este se adecuase a las exigencias que se detallaban en la sentencia.

El pasado mes de julio, en una segunda resolución, se volvía a anular el nombramiento. La asociación mayoritaria cuestionó que la exfiscal general justificase su decisión "con una serie de méritos que ni siquiera aparecían en el expediente inicial y que tampoco fueron alegados por el candidato en su currículum". Para Delgado, De la Rosa no era el candidato idóneo porque, tal como señaló, ha defendido posturas "con las que no me identifico en asuntos concretos" y criticó "su concepción del derecho aplicable a los menores" por adolecer de lo que describió como una respuesta social descriminalizadora.

Durante su mandato, Delgado realizó 26 propuestas de nombramientos. De ellas, 15 recayeron en fiscales adscritos a la UPF, seis en fiscales no asociados y otras cinco en fiscales pertenecientes a la Asociación de Fiscales.