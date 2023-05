Tensión en Valencia: Irene Montero se enfrenta a una mujer que la reprocha su chalet en Galapagar

La campaña electoral es una oportunidad de que el ciudadano conecte con sus políticos y para que los candidatos y dirigentes conozcan de primera mano a sus votantes. Normalmente, las visitas de los políticos a pueblos y los mítines electorales suelen salir bien y los dirigentes salen airados y reforzados, aunque eso no se traduzca siempre en votos. Pero no siempre.

Este miércoles, la ministra de Igualdad Irene Montero visitaba Valencia y en un momento del encuentro se acercaba una mujer para afearle que junto a su pareja, Pablo Iglesias, se compraran un chalet en el madrileño pueblo de Galapagar. La mujer en cuestión le explicaba a la número dos de Podemos que su marido llevaba trabajando desde los 14 años y no entendía cómo ella y su pareja habían podido comprarse un chalet. ·¿Usted cómo ha podido tener un chalet?", le ha preguntado.

Ante este cuestionamiento, la ministra le contestó visiblemente molesta. . "¿Sabe por qué, señora? ¿Sabe por qué? Porque mi padre falleció de cáncer con 60 años y me dejó una herencia porque soy hija única. Por eso y porque tengo una pareja con la que me he podido comprar con mi dinero la casa que me dé la gana", le despachó.

Tras ese rifirrafe, la ministra de Igualdad se dio la vuelta y se marchó. La mujer se mostró enfadada por no poder darle la réplica. . "¡Oye, déjame que hable!",