A Ternera no le gusta el documental porque se han descontextualizado sus declaraciones

Ahora resulta que José Antonio Urruticoechea, "Josu Ternera", se desmarca de su propio documental, después del revuelo montado. En unas declaraciones a "Berría", señala que se han descontextualizado sus declaraciones. “Lo que quise decir es que teníamos que ir a la fuente, y la fuente es un conflicto político. Esto significa que lo primero que cualquier Estado le debe a un pueblo oprimido es darle una palabra. Quería mostrar que es un conflicto político. Ese era el mensaje que quería transmitir, sin decir cómo se hace una película, que es del autor: la forma, el montaje”.

Afirma que ha visto el documental hace unos días: “para mí, falta ese hilo político. Creo que le falta contexto, y lo que se explica es mi opinión sobre algunos hechos, algunas acciones duras. Me arriesgué y este no es el resultado que esperaba, pero no interferiré en su trabajo. Han hecho lo que piensan; Tengo una visión diferente y una idea diferente sobre ese trabajo, pero lo digo con todo respeto”.

“Ha sido agrega-- un conflicto político, con todas sus consecuencias duras, crudas e irreversibles. Quería mostrárselo al público español. No creas que, de alguna manera, alguien se complació con esos acontecimientos. Eran acciones políticas con objetivos políticos. Quería mostrar eso. Y cuando entramos en esta dinámica en una lucha tan violenta y dura, de un lado y del otro se pierde la empatía por el otro”.

“Fueron muchas horas de grabación, y no recuerdo exactamente cómo salió el tema. En el contexto de los años 70 se mencionan otros atentados, y ahí es donde se sitúan las campañas que hizo la organización [ETA] antes y después de la muerte de Franco, que incluían aquellas contra los elegidos -el pueblo no fue elegido- y creo que Este tema surge en ese momento (asesinato del alacalde de Galdácano). Sabía que habría un gran revuelo. Y las cosas podrían moverse un poco. El frente mediático moverá lo que les interese, y por supuesto no será a mi favor.

Lo que sí aprovecha es para desmarcarse de ser el inductor del atentado contra el cuartel de Zaragoza. "Claramente siempre he dicho dos cosas: que no era parte de la dirección; para que yo no tuviera nada que ver con eso”.

Con respecto a la situación política actual y el apoyo de Bildu a Sánchez, señala que “ la izquierda abertzale está donde está hoy, después de tantos años proscrita, y su situación es difícil de entender si no se entiende el País Vasco. Es una época muy interesante - eso no significa que no sea difícil - y también es móvil, y hemos visto la velocidad y el progreso de la izquierda nacionalista. Pero eso no debería cegarnos. Gobierno progresista de nuevo en Madrid incluso si se completa, la situación no será fácil; si hay otro tipo de gobierno será mucho más difícil. Pero todo progreso requiere una fortaleza poderosa. En otras palabras, se debe dar a los ciudadanos la oportunidad de construir los cimientos de la casa; los ciudadanos deben sentirse parte de este largo proceso. Ésa es una de las claves para seguir adelante. Y también será muy importante hacer el trabajo de transmisión en la izquierda nacionalista”.

Por su parte, el secretario general de Sortu, partido hegemónico en Bildu, Arkaitz Rodríguez, cree que el documental ofrece una "mirada extremadamente parcial" solo centrada en la violencia de ETA, mientras que "no tiene cabida la del Estado" que tuvo "consecuencias igualmente trágicas", por lo que considera que "alimenta un determinado relato único, de buenos y malos".