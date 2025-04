Ultimátum de Junts a Sánchez: da hasta finales de mayo para la amnistía y avanzar en el "reconocimiento nacional"

Junts da un nuevo ultimátum al Gobierno de Pedro Sánchez: si a finales de mayo no hay avances en los compromisos adquiridos para la investidura, como la aplicación efectiva de la amnistía para que Carles Puigdemont pueda volver a España sin ser detenido o el "reconocimiento nacional", los posconvergentes dejarán de dar apoyo al PSOE. En este sentido, Junts dejó en suspenso la cuestión de confianza a Sánchez que se tenía que haber votado en febrero porque el mediador internacional pidió dar un margen de tiempo al PSOE para cumplir con los acuerdos: el partido de Puigdemont evitó poner fechas, pero ahora ya sí que sitúa finales de mayo. Es decir, mes y medio.

En todo caso, la única amenaza de los posconvergentes pasa por dejar de apoyar al Gobierno, aunque eso tampoco parece que vaya a afectar demasiado a Sánchez, que tiene intención de seguir en Moncloa hasta 2027 con o sin presupuestos. Jordi Turull, en una entrevista en "RTVE", ha rechazado presentar nuevamente una cuestión de confianza o apoyar una moción de censura del PP de Alberto Núñez Feijóo. Por tanto, el único camino de Junts para boicotear a Sánchez es dejar de apoyarle, aunque eso tampoco parece que afecte mucho al líder socialista y menos aún en un contexto internacional tan inestable, donde va a tener más margen para presionar al PP para que apoye medidas cruciales a base de decretos para la economía y la defensa.

De esta manera, para Junts, ahora mismo la relación con el PSOE se halla en la prórroga que reclamó el mediador cuando frenó la cuestión de confianza que se iba a votar en febrero en el Congreso. No obstante, según Turull, máximo responsable de Junts tras Puigdemont, el balance del acuerdo de Bruselas (acuerdo de investidura) "es crítico", por lo que, al final de esta "prórroga" pasará "lo que tiene que pasar". Además, Turull incidió en que "se va acumulando la desconfianza porque cosas que tendrían que estar no están aún". Por ejemplo, apuntó que la amnistía "no se está aplicando" a Carles Puigdemont y el catalán "no es oficial en Europa". "Si todo esto aún está pendiente, la confianza no se va ampliando, sino al revés, la desconfianza se va ampliando", ha argumentado. Cuando llegue final de mayo, dijo Turull, si esto "no funciona", Junts dirá "hasta aquí hemos llegado" y Sánchez deberá decidir, si no tiene el apoyo mayoritario del Congreso, si quiere seguir por seguir en el poder o ya o ver qué van a hacer. El PSOE es "muy partidario del poder al precio que sea".

Así las cosas, en Junts reclaman una habilitación política de Puigdemont como gesto de "amnistía política", conscientes de que la Justicia tiene paralizada la aplicación. "Si tú has aprobado una amnistía, por qué no te quieres reunir con el expresidente de la Generalitat", pregunta Turull, dirigiéndose tanto a Pedro Sánchez como a Salvador Illa. A juici de los posconvergentes, una reunión serviría para decir que Puigdemont es "un interlocutor y un activo político válido".

En paralelo, también están los presupuestos. Junts ya ha advertido de que ahora mismo es muy difícil empezar a negociar vistas las cifras de ejecución en Cataluña: según el último informe sobre el primer semestre de 2024, la inversión del Estado en la autonomía catalana fue de 456 millones de euros sobre los 2.276 millones de euros presupuestados. Esto equivale a solo un 20%, que sitúa a Cataluña, junto a Andalucía en la cola. La media de ejecución estatal para las autonomías está en torno al 34%. Así, Junts sostiene que no hay negociación presupuestaria porque el PSOE "sabe perfectamente" que "hasta que no se acredite el cumplimiento de los vigentes no nos sentamos a negociar los siguientes". "¿Por qué vamos a negociar una cosa que acaba siendo una estafa?", pregunta Turull.