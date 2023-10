«La única justificación que tiene la amnistía son siete votos a favor de una investidura»

La catedrática de Derecho Constitucional Teresa Freixes cerró ayer la gran manifestación en Barcelona convocada por Sociedad Civil Catalana contra la amnistía. La experta cree que la medida que quiere aprobar el Gobierno para conseguir el «sí» de los independentistas «anula al legislador» y advierte de que pone en riesgo «la estabilidad jurídica».

El Gobierno dice que la amnistía puede tener encaje legal en la Constitución, aunque aparentemente no lo parece. ¿Qué resquicio legal ve para ello?

No tenemos ningún texto todavía y es difícil precisar si lo que acuerdan encaja o no. Pero hay una previa, la naturaleza de la amnistía y la legitimidad. Las amnistías se dan en los cambios de régimen o cuando finaliza un conflicto armado que comporta una reconciliación. Nosotros ya estábamos reconciliados desde la amnistía del 1977 y con la puesta en marcha de la Democracia. La única justificación que tiene son siete votos a cambio de una investidura. El resto es palabrería.

Pedro Sánchez se agarra al Tribunal Constitucional, dejando entrever que la avalará...

Es una temeridad por parte del candidato a la investidura decir que lo avalará. No se puede anticipar el fallo de los tribunales, ni tampoco presionarlos desde un gobierno en funciones. El Poder Judicial y el Tribunal Constitucional tienen que ser totalmente independientes y dar apariencia de independencia. Que anticipe un presidente la voluntad del Constitucional es inapropiado.

También se trata de justificar la legalidad de la amnistía, poniendo el foco en que el Parlamento lo aprobará.

Las leyes que aprueba el Parlamento tienen presunción de constitucionalidad hasta que el TC las declara anticonstitucionales. Que hayan sido aprobadas por el Congreso no convierte lo inconstitucional en constitucional.

¿Supondría la amnistía una enmienda al Tribunal Supremo?

La amnistía es algo que en el fondo anula al legislador. Anula a los jueces, en este caso pervierte y anula todo lo que conseguimos con la Constitución y la transición. Se aplicaría a quienes han pretendido subvertir el orden constitucional. La mayor parte de los Estados europeos califican lo que ocurrió como delito de alta traición. Se trata de olvidar y convertir en legítimo lo que sucedió en 2017.

¿Pone en riesgo la estabilidad jurídica?

Sí. Se le va a ofrecer a aquellos que intentaron resquebrajar el orden constitucional. No pueden afirmar el presidente y sus ministros que la amnistía mejorará la convivencia. La convivencia no mejora con la aprobación de una injusticia.

¿Es una intromisión en el Poder Judicial?

Según las palabras de Sánchez en Naciones Unidas, cuando dijo que en Cataluña hubo un conflicto político, que no tuvo que llegar a los tribunales nunca, esto significa que el presidente considera que la comisión de delitos no existió. Que cuando el Tribunal Supremo sentenció con hechos probados y con todas las garantías lo que sucedió el 1-0, ahora no lo es porque van a aprobar una amnistía que dirá que solo fue un conflicto político y que nunca se tuvo que juzgar. Esto es un intento de deslegitimación del Supremo. Estas afirmaciones gratuitas del presidente hacen mucho daño no solo a los tribunales, sino a la ciudadanía. Además, las penas accesorias de los líderes independentistas también van a desaparecer. Por lo que la inhabilitación a la que fueron condenados se retirará. El año que viene los tenemos presidiendo la Generalitat.

¿Servirá la amnistía para que los independentistas renuncien a la unilateralidad?

Los independentistas ya han dicho que la amnistía no cierra nada. Que es el principio de todo. La amnistía supone que se pueda realizar el referéndum, porque estaríamos sin armas legales para afrontar todo aquello que quisieran hacer.

¿Cómo valora la protesta?

La Cataluña constitucionalista ha expresado su opinión de modo firme y constructivo. Hemos dejado de ser mayoría silenciosa. De manera contundente hemos reclamado regresar al consenso y volver a los grandes acuerdos para afrontar los retos actuales.

¿Ve posibilidad de pactos de Estado?

Necesitamos afrontar las grandes reformas que necesita España con el concurso de los grandes partidos. Que lleguen a acuerdos para afianzar nuestra posición en Europa, que se desdibuja por esta ausencia de pactos. Sería un ataque de sensatez por parte de nuestros políticos, eso sí que sería progresismo.