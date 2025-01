El VAR de la Policía Nacional: "Los amaños no siempre dejan rastro"

Las decisiones más polémicas del VAR se toman desde la sala VOR, ubicada en la Ciudad del Futbol de Las Rozas (Madrid). A decenas de kilómetros de estas instalaciones, en el complejo de Canillas, se ubica el despacho de un grupo de policías que también analiza al milímetro el correcto desarrollo de cualquier competición deportiva. LA RAZÓN ha podido conocer a fondo la labor de los miembros del Centro Nacional Policial por la Integridad en el Deporte y las Apuestas (CENPIDA), quienes recientemente detuvieron al futbolista del Sevilla Kike Salas por presuntamente provocar tarjetas amarillas. Así trabaja el grupo "más deportivo" de la Policía Nacional.

La oficina de este VAR policial se encuentra en el primer piso de la Comisaría General de Policía Judicial (CGPJ) de Canillas. Un grupo reducido de tan solo cinco agentes son los encargados de investigar los millones de euros que cada día mueven las apuestas deportivas. La clave de su éxito, sin duda, es la "amistad" que se ha forjado en el grupo. Podría sonar a utopía, o palabras bonita, pero solo con pasar cinco minutos con ellos compruebas que el "buen rollo" que desprenden es real.

"Vuelvo de vacaciones de estar en la playa con la familia pero me apetece currar", señala uno de estos efectivos. Al mismo tiempo reafirma: "No somos compañeros, somos amigos". Estos agentes, que pertenecen a la UDEV Central, son los encargados de las difíciles investigaciones relacionadas con las "trampas" en el mundo del deporte.

La trayectoria de CENPIDA arrancó en el 2018. Hasta la actualidad son el único grupo policial que lleva a cabo estas pesquisas. El esqueleto de la unidad es sólido y la agente que menos tiempo lleva son dos años. "Investigamos todo lo que tiene que ver con amaños de apuestas deportivas y el fraude en el deporte".

Centro nacional policial para la integridad en el deporte y las apuestas (CENPIDA) es actualmente, líder en i Alberto R. Roldán Fotógrafos

Para sus pesquisas cuentan con el apoyo fundamental de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), de la Liga de Fútbol y las federaciones deportivas, que son quienes envían las alertas de posibles situaciones irregulares sobre las que tienen que ahondar con sus mecanismos policiales. También cuenta con el respaldo del sector del juego. Su relación con las operadoras es tan estrecha que han nombrado a la Policía Nacional como embajadores. "No tenemos que revisar mil partidos, no somos Maldini", bromea uno de sus componentes.

Una doble falta paga un viaje

No tienen ninguna duda en señalar que el fútbol es el deporte que "más negocio" mueve, "más trampas" hay y más interesa. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el 'deporte rey' no es el 'rey de los amaños'. "Los deportes individuales como el tenis y el tenis de mesa es donde más fraudes podemos encontrar".

"El mundo del deporte es hermético. Nos llegan muchas alertas pero luego tenemos que comprobarlas, no nos podemos mover por indicios", señala el jefe de este grupo, en el que todos coinciden en señalar que les gusta el deporte en general. En una de sus últimas diligencias, tras recibir un aviso, tuvieron que ahondar en el mundo de un deporte del que no tenían conocimiento. "No tenía ni idea. Tuvimos que estar cómo se juega, los equipos, la competición...", explica uno de estos policías.

Centro nacional policial para la integridad en el deporte y las apuestas (CENPIDA) es actualmente, líder en i Alberto R. Roldán Fotógrafos

Regresando al tema de las competiciones más adulteradas, el mundo del tenis es donde más amaños se producen. Y es que en la actualidad se puede apostar por todo, como las dobles faltas o los juegos y los sets perdidos. "Hay tenistas que han provocado una doble falta y con el dinero ganado se han podido pagar el viaje al torneo", desvela este agente.

Y es que en el mundo de la raqueta hay muchos jóvenes "que viven el sueño" de que pueden llegar a ser deportistas profesionales pero se quedan por el camino. Es un deporte con "diferencias abismales" entre los cien primeros de la lista mundial y el resto de los integrantes. "Es una especialidad individual y es más dinero y más difícil de comprobar", añaden.

El deporte con más amaños

En el mundo del fútbol la casuística cambia. "Para hacer un amaño en este deporte tienes que contar con tres jugadores fundamentales: el portero, el central y el capitán", manifiesta este agente especialista en los fraudes deportivos. Los miembros del CENPIDA no tienen ninguna duda en señalar el deporte que más "trampas" tiene: el tenis de mesa.

Precisamente, una de sus investigaciones más ambiciosas de este año fue la denominada 'Operación Mursal', que han desarrollado en dos etapas. En estos dispositivo fueron detenidas 53 y 23 personas que ejercían de "mulas" de una organización criminal dedicadas a las estafas en apuestas deportivas.

Uno de los detalles que más llamó la atención a estos policías es que los jóvenes españoles cedían su identidad a cambio de la irrisoria cantidad de 50 euros. "No eran conscientes de los problemas que suponía. Para ellos esa cifra estaba bien porque tenían muy pocos o nulos ingresos", remarcan.

El cabecilla de esta organización era un exjugador de tenis de mesa búlgaro que conocía al resto de deportistas y así amañaban los partidos. La alerta de esta red fraudulenta saltó porque los operadores detectaron que había muchas apuestas en España de un partido de tenis de mesa que se estaba celebrando en Brasil.

Ocho segundos clave para las apuestas

No se quedaron solo en estos amaños. En uno de sus domicilios localizaron grandes antenas parabólicas, una de más de dos metros, para captar la retransmisión de eventos deportivos en tiempo real. Para ello, habían pagado a un pirata informático para hackear un satélite. "Ganaban ocho segundos que eran claves en las puestas".

Como buenos miembros del crimen organizado estas personas, los deportistas, reciben el dinero en criptomonedas. Y es que una de las claves de estos agentes es localizar el pago a los principales protagonistas o a las personas de su entorno. Como bien se dice siguen el rastro del dinero.

Una de las características de las que siempre están pendientes es del truco de "rodar cuentas de juego". Los policías detallan que, al principio, los operadores delimitan el dinero que los usuarios pueden apostar. Si pierden las apuestas se les amplía el dinero. En un cierto tiempo, cuando demuestran su solvencia pueden hacer unos pronósticos de hasta 15.000 euros. Han llegado a detectar usuarios que han ganado 140.000 euros con fraudes deportivos.

Los miembros de CENPIDA reconocen que en España es más complicado amañar los partidos, una circunstancia que se hace más generalizada en puntos de Sudamérica. Detrás de estos fraudes en realidad están personas que tienen principio de ludopatía. "Muchas veces lo que ganan con los hechos delictivos lo pierden volviendo a apostar", remarcan.

De los amaños de partidos a la compra de votos

Las investigaciones de este grupo luego pueden deparar los finales más insospechados. Estos agentes fueron los encargados de practicar las pesquisas en torno al Huracán de Melilla. Tuvieron que ver los vídeos de sus partidos en Youtube. Este equipo perdió por ocho goles a cero en casa un partido de Copa del Rey. "El octavo gol fue celebrado por todo el estadio", recuerda uno de los policías.

Y es que muchos de los asistentes sabían que el equipo iba a perder por una cantidad abultada de goles. CENPIDA fue ahondando en el caso y finalmente con el avance de las diligencias se conoció una trama mucho más profunda: la presunta compra de votos de Coalición por Melilla (CpM)

Este grupo policial se encuentra ante auténticos desafíos a la hora de practicar sus diligencias. "Es muy difícil investigar estos casos", reconocen aunque sus investigaciones casi siempre lleguen a buen puerto. Y es que aunque "los amaños no siempre dejan rastro", estos agentes son fanáticos de investigar las trampas en el deporte. "Si quieres ser feliz toda la vida, enamórate de tu trabajo", es uno de los lemas con los que trabajan cada día.