Lo que se sabe del "caso Kike Salas": la cifra real, un error de novato y por qué no tendrá recorrido penal

El defensa del Sevilla Kike Salas fue detenido ayer por forzar supuestamente que le mostraran tarjetas amarillas la pasada temporada para que sus allegados ganasen dinero en apuestas deportivas. El futbolista tuvo que abandonar el entrenamiento y comparecer en una comisaría de la Policía Nacional por este caso, tras lo que quedó en libertad como investigado.

Kike Salas fue acompañado por agentes policiales desde la Ciudad Deportiva del Sevilla hasta la comisaría de Morón de la Frontera (Sevilla), su localidad natal, para que prestase declaración por estos hechos que investiga un juzgado de este municipio.

El internacional sub 21 se acogió a su derecho a no declarar pero la policía le requiso el móvil que ha sido clonado para revisar sus mensajes, según fuentes de la investigación.

El baile de cifras

Según las primeras informaciones, el jugador y su círculo de amigos y familiares habrían ganado gracias a estas apuestas unos 10.000 euros y la Policía estaría investigando un total de 30 apuestas y en el caso del Kike Salas.

Sin embargo, fuentes cercanas al jugador han asegurado al Diario de Sevilla que su cuenta bancaria no salió ni entró ninguna cantidad que se pueda relacionar con ese presunto amaño que ha denunciado la casa de apuestas. Asimismo, desmienten la cifra de 10.000 euros y aseguran que el montante de los dos premios por los que la casa de apuestas que debió pagar ha hecho la denuncia es una cifra menor para lo que se estila en estos casos en los que hay algún futbolista profesional implicado: sólo hubo dos apuestas, una con un premio de 1.000 euros y otra con otro de 5.000 euros. Además aseguran que el futbolista está tranquilo porque los agentes no encontrarán nada en su móvil.

LaLiga ha anunciado que se personará en le causa que se sigue en el juzgado de Morón mientras el Sevilla confía plenamente en la inocencia de su jugador y no tomará medidas por ahora, con lo que estará a disposición de García Pimienta para el partido ante el Girona que se disputa el sábado.

El error que cometió el futbolista

Francesco Baranca, consultor de Sport Integrity Team, explicó en "El Larguero" que los casos como el de Kike Salas son fáciles de detectar siguiendo el rastro del dinero y señaló la falta de pericia de los implicados. "No han sido muy inteligentes y han cometido el error de apostar en las mismas casas y la misma ciudad", sentenció.

¿Qué consecuencias puede tener para el jugador?

El jugador puede sufrir graves consecuencias por incumplir el código consultando el Código Disciplinario de la RFEF. En su artículo 75 bis, en relación con la participación en juegos y apuestas, la RFEF lo deja claro: "La participación de futbolistas, entrenadores, directivos, árbitros y de en general las personas que forman parte de la organización federativa en apuestas y/o juegos que gocen de un contenido económico y éstos tengan una relación directa o indirecta con el partido en cuestión, será considerada como infracción de carácter muy grave y se impondrá una sanción de multa de 3.006 a 30.051 euros".

Asimismo, también se contemplan sanciones a nivel deportivo, que pueden ir desde 'la suspensión o privación de licencia, por tiempo de dos a cinco años' o ''la privación de licencia, con carácter definitivo en infracciones muy graves".

Si embargo parece difícil que tenga algún tipo de consecuencia penal según explicó el catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés, en "El Partidazo de Cope".

Cortés reconoció que, aunque se demuestre que Kike Salas ha participado para favorecer las ganancias de unas apuestas, es difícil que se le castigue penalmente: "Creo que el problema no es demostrarlo, es que no cabe en el código penal aunque se demuestre. No es estafa ni corrupción deportiva, que solo se castiga cuando se adultera el resultado de la competición. Una tarjeta amarilla no lo hace; una roja a lo mejor sí. Me parece incluso inflamada la detención policial".

Además, el catedrático tampoco considera que sea una estafa: "Y la estafa es cuando la manipulación se proyecta sobre el aparato técnico donde se presenta una apuesta. Otra cosa es el origen de esa apuesta, pero yo no manipulo el uso informático y por lo tanto no hay estafa".