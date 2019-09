Vox, entre los grupos que menos está trabajando en la XIII Legislatura

Tras las elecciones del 28 de abril, Vox irrumpió con fuerza en el Parlamento. Los 24 de Abascal llegaron con la intención de revolucionar la Cámara Baja y sacar músculo ante el resto de las fuerzas de derecha. Sin embargo, 112 días después del inicio de la XIII Legislatura, Vox se perfila como uno de los partidos que menos ha trabajado en la Cámara Baja hasta el momento.

Si comparamos las iniciativas presentadas por los de Abascal con las presentadas por el partido de Casado o Rivera, Vox se sitúa muy lejos, desde el punto de vista numérico, de los otros dos partidos de derecha. Si nos fijamos, por ejemplo, en las preguntas escritas al Ejecutivo, uno de los recursos que tienen sus señorías para conocer datos concretos sobre temas que les interesan por afectar a sus circunscripciones o porque causan preocupación social, Vox presentó un total de 101 preguntas a fecha de 28 de agosto frente a las 803 de los populares o las 400 de los naranjas. En su grupo, la diputada que más ha registrado, es la diputada Macarena Olona -con 25 cuestiones presentadas-. Entre las preguntas formuladas por la portavoz y secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso figuran algunas como el cuál es número y coste de las deportaciones que realiza el Gobierno o las medidas adoptadas o previstas en relación con la baja forzosa en el servicio de los militares de tropa y marinería por alcanzar la edad de 45 años.

Si analizamos las proposiciones de ley presentadas por Vox con el resto de partidos, observamos que los de Vox han registrado dos frente a las 8 del PP; 6 de Ciudadanos o 15 de Unidas Podemos, el partido que mas iniciativas ha propuesto, por el momento. En concreto presentó la primera el pasado mes de junio y se trata de un proposición de ley de protección integral de los denunciantes de corrupción. La segunda la presentó a finales de julio y es una Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, para el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios públicos de prisiones en el desempeño de su labor profesional.

Si comparamos por ejemplo las preguntas orales en pleno, encontramos que los de Abascal presentaron dos frente a las seis de los populares, las cuatro de los naranjas o las tres de los morados. En concreto registraron la pregunta ¿ Concederá el Gobierno el indulto a los golpistas de Cataluña que han sido juzgados ante el Tribunal Supremo si finalmente son condenados y lo solicitan?, presentada por Ortega Smith-Molina o ¿qué coste económico ha tenido para el erario público estatal, desde junio de 2018 hasta la actualidad, por todos los conceptos, incluidas las ayudas y subvenciones concedidas por el Gobierno de España a las ONGs y demás entidades que cooperan con el tráfico ilegal de seres humanos, la política de puertas abiertas de la inmigración ilegal en España que mantiene el Gobierno?, de Iván Espinosa de los Monteros.

Otra de las iniciativas que pueden presentar sus señorías como parte de su función de control al Ejecutivo son las comparecencias del Gobierno en Comisión. Hasta el momento solicitaron dos, frente a las 29 de Ciudadanos o 32 de los populares. En su caso, se presentaron a mediados de agosto para solicitar la comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ante la Comisión de Asuntos Exteriores, para informar del incidente en aguas territoriales españolas del entorno de Gibraltar, en el que al parecer se interceptó un buque de bandera extranjera por vulnerar medidas y sanciones de la Unión Europea, viéndose involucradas tropas de terceros países y la Guardia Civil española, su presencia durante los meses de julio y agosto de 2019 en espacios protegidos de la costa española y su actual situación legal, así como para informar de las medidas a adoptar al respecto de la constante vulneración de nuestras aguas territoriales y la otra informar de la política del Gobierno sobre la actividad de organizaciones no gubernamentales en colaboración con mafias dedicadas a la trata de personas y que como principal objetivo exigen el desembarco de personas en situación irregular en territorio español.

En cuanto a las proposiciones no de ley ante el Pleno, una herramienta que sirve para intentar orientar la política del Ejecutivo en caso de que prosperen, los de Abascal han presentado dos proposiciones no de ley ante el pleno frente a las 15 de los populares o los morados. En concreto, una preposición no de ley relativa a medidas de apoyo al sector cinegético y otra en apoyo al colectivo de funcionarios de presiones.

Respecto a las presentadas ante Comisión, Vox presentó tres frente a las 63 de los populares o las 24 de los morados. Se trata de una relativa a la declaración de profesión de riego de los policías locales, otra para preservar y recuperar la costa de Almería y la tercera, relativa a la actuación del batallón de San Quintín.

Con los datos en la mano y pese a algunas declaraciones de los dirigentes de la formación verde, la realidad es que analizando estos cinco indicadores, los de Abascal no se caracterizan por una frenética actividad en el Congreso, más bien al contrario.