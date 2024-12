Vox recomienda a las comunidades del PP "sacudirse la influencia de Feijóo" para los presupuestos

Vox no piensa saltarse su línea roja y menos después de que en las comunidades en las que gobernaban con los populares terminaron saliendo de sus gobiernos para evitar que en su nombre se llevara a cabo un reparto de menores no acompañados en estos territorios. Por ello, dejan claro que ellos no van de farol. El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha aconsejado este lunes a los presidentes autonómicos del PP con los que tienen que negociar presupuestos que se "sacudan la influencia" de su líder, Alberto Núñez Feijóo, cuando se sienten a hablar.

Por el momento, las negociaciones para acordar los presupuestos se han truncado en las Islas Baleares y más recientemente en Extremadura y puede seguir el efecto dominó en otros territorios como Aragón o Murcia o incluso la Comunidad Valenciana donde Vox ha incrementado sus apoyos tras la DANA, según reflejan todas las encuestas. Fúster se ha quejado de la situación en Extremadura, denunciando que el PP les propuso para las cuentas "ajustes absurdos y una propuesta referida a los menores migrantes no acompañados inasumible", lo que hizo descarrilar el acuerdo. "Una traición", ha lamentado. No obstante, las conversaciones aún permanecen abiertas en Castilla y León, Murcia, Aragón y la Comunidad Valenciana y ya se verá en qué derivan.

A la hora de negociar, en Vox perciben "la poderosa influencia en ciertos 'barones'" de Feijóo, a pesar de que el líder del PP insista en que él no se mete en las cuestiones de los territorios y les deje hacer pero Fúster ha atribuido al líder de los populares la pretensión de no pactar con ellos con el fin de apartarlos. "Esperamos que otros 'barones', por el bien de los españoles, tengan más capacidad de sacudirse esa influencia", ha recomendado el portavoz nacional de Vox.

Para estas comunidades autónomas, Fúster ha pedido presupuestos que "alivien las pesadas cargas" de los ciudadanos y se "dediquen a lo importante, no a las políticas LGTBI, inmigración ilegal y subvenciones a los sindicatos", ha rematado.