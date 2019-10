Vox se desmarca del hombre de Jaén que quema en un vídeo la equipación del Barça

En el vídeo, consultado por Europa Press, Joaquín Ibarra Montoro dice que es presidente de Vox en la citada localidad y que representa "a todos los españoles de Casarilla". Portando la bandera franquista, manifiesta que le "avergüenza" ser aficionado del Barça y seguidamente comienza a quemar unas camisetas del club para que "arda la independencia". "Lo que importa es España, que tengamos trabajo y dinero para vivir", subraya.

Al respecto, la formación ha desmentido que Ibarra Montoro sea presidente de Vox en el municipio, dado que en Cazarilla "no existe la figura a la que se refiere en nuestra organización territorial". Asimismo, en una publicación de Facebook recogida por Europa Press, Vox ha confirmado que el protagonista del vídeo "no es ni ha sigo nunca afiliado" y que el partido "no comparte ni la forma ni el fondo del mensaje grabado".

Finalmente, Vox ha lamentado que Ibarra Montoro utilice a al formación para "hacer viral un vídeo" por las redes sociales.