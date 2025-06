El PP vuelve a llevar la rebaja de impuestos al Congreso: ¿en qué consiste?

La pugna en el Congreso por rebajar impuestos vuelven este martes. En concreto, una proposición no de ley (PNL) del PP devuelve el debate al Congreso y puede volver a permitir visualizar la mayoría que hay a favor de bajar la presión fiscal. Es una PNL, por lo que la votación no es vinculante, pero sí envía un nuevo mensaje a un Gobierno de Pedro Sánchez que no ha parado de elevar los impuestos: de hecho, desde que el PSOE llegó a Moncloa en 2018, España es el tercer país de la Unión Europea en el que más se han subido (un 1,8% mientras que en la media de países europeos ha bajado un -1,1%).

En total, se han registrado 97 subidas de impuestos y cotizaciones sociales -74 subidas de impuestos y 23 de cotizaciones sociales- mientras ha subido la inflación. "Las familias pagan más impuestos a través de la inflación, pagando más IVA cuando compran bienes y servicios, y pagando más IRPF por la llamada progresividad en frío", recoge la PNL del PP. "La principal consecuencia de esa voracidad fiscal es que somos el sexto país de los 27 países de la Unión Europea en el que menos ha aumentado la renta real per cápita desde 2018 y se ha ampliado la brecha de renta real per cápita en 690 euros, de 4.300 euros en 2018 a 4.940 euros en 2024", añade el texto del PP. "Es decir, con el gobierno progresista no progresamos, sino que retrocedemos en convergencia", concluye.

Por ello, los populares reclaman al Gobierno "llevar a cabo las modificaciones necesarias de la tarifa del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas para ajustarla a la inflación y así compensar la pérdida de poder adquisitivo derivada de la progresividad en frío, modificando al menos los 3 primeros tramos, así como los mínimos personales y el resto de las deducciones de dicho impuesto que atiendan a circunstancias familiares y personales".

En total, con Sánchez en Moncloa, la recaudación fiscal ha aumentado en 86.049 millones de euros: se ha pasado de los 208.685 millones de euros por impuestos en 2018 a 294.734 millones en 2024.