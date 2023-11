Yolanda Díaz zanja la polémica con Irene Montero y Podemos: "El feminismo no es un ministerio"

La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, ha aprovechado su intervención en la investidura para tratar de encapsular la batalla con Podemos por la conformación del próximo Ejecutivo de coalición.

Los morados han elevado este mismo miércoles la voz contra la líder de Sumar y han abonado el camino de la ruptura al dar por seguro ellos mismos que no contarán con un ministerio en la próxima legislatura. La ministra de Igualdad acusó a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz de "echar a Podemos del Gobierno". Una frase lapidaria con la que los morados buscan rearmarse políticamente de cara al inminente proceso político en el que Podemos ya no es el partido hegemónico a la izquierda del PSOE. El exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ya ha dejado claro que el partido ejercerá la autonomía política después de la investidura, evidenciando la ruptura de puentes con los de Díaz.

Ante este órdago, la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones quiso contestar a los morados en su discurso. Una reflexión que, además de sacar pecho de las medidas acordadas por PSOE y Sumar para el nuevo gobierno, ahondó en la cuestión feminista. Pidió más derechos para las mujeres "en todos los órdenes de la vida" y prometió conseguirlos. "Porque somos imparables". Definió lo que para ella es el feminismo, pero también lo que no. "El feminismo no es una política pública, no es un ministerio, no es un movimiento, es mucho más que eso". Una frase con la que la vicepresidenta busca zanjar la exigencia de los morados de reclamar el ministerio de Igualdad del próximo Ejecutivo. "El feminismo es la expresión más fuerte del cambio de época que estamos viviendo", aseguró.

En su discurso, la líder de Sumar ha acusado al PP de "violentar" la Constitución cuando estuvo en el Gobierno, mientras que ha respondido al presidente de Vox, Santiago Abascal, que en una dictadura no estarían sentados en el Congreso, sino "en la cárcel". Durante su intervención en el debate de investidura del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno Pedro Sánchez, la líder de Sumar ha afirmado que los 'populares' fueron "expertos en violentar el mandato constitucional" cuando gobernaron, incidiendo en que la corrupción costó a los españoles "nada más y nada menos que 60.000 millones de euros".