OMEN y Movistar Riders afianzan la colaboración mutua por el sector gaming con un nuevo acuerdo

Movistar Riders continúa siendo uno de los colosos en los esports. Si ya se les ha caracterizado por ser uno de los equipos con mejor cantera del panorama español, ahora pueden disfrutar hinchándose el pecho de ser de los clubes con mejor soporte tecnológico en la actualidad.

OMEN pasa de ser socio-colaborador de la marca a ser patrocinador oficial del equipo y dejando muestras de ello así aparece en las equipaciones. De cara a las próximas competiciones, las elásticas de los jugadores lucirán el logo de los equipos gaming a la altura del hombro izquierdo dejando a la vista de todos que forma parte de los patrocinadores con los que cuenta.

“Estamos en un momento clave para la industria de los deportes electrónicos. Los 148 millones de espectadores frecuentes y los cerca de 200 millones de espectadores ocasionales, ponen de manifiesto que estamos ante un nuevo fenómeno socioeconómico, que no para de crecer con cada vez más competiciones y eventos centrados en esta industria tanto dentro como fuera de nuestras fronteras”, afirma Catalina Roa, directora de Marketing de HP.

Este compromiso adquirido con el equipo Movistar Riders responde al peso creciente que la marca OMEN está teniendo dentro de la oferta de sistemas Personales de HP desde su lanzamiento en 2016. En nuestro país, durante el año pasado el mercado del gaming creció en España un 17.4% y HP mantuvo el liderazgo en ventas con un 32.3% de cuota de mercado.

Del mismo modo, la responsabilidad de los videojuegos como fuente de diversión y ocio en la actualidad es el principal motor por el cual se sienten motivadas ambas compañías ya que la pandemia ha anulado cualquier tipo de distracción fuera de los hogares. De tal forma, este contrato entre ambas partes garantiza que las futuras competiciones se vean apoyadas y reforzadas por equipos, periféricos y soportes de la máxima calidad.

“Estamos entusiasmados por dar un salto adelante en nuestra colaboración con OMEN. OMEN es referencia en el mundo del gaming y Movistar Riders se alía con las mejores marcas de cada sector. Este nuevo paso juntos nos ayudará a alcanzar los logros deportivos que perseguimos de la mano de sus ordenadores y periféricos y cumplir con las expectativas de nuestros fans." Ha comentado Fernando Piquer, CEO & Founder Movistar Riders.

Además, OMEN sigue desarrollando nuevos equipos y mejorando su tecnología. Gracias al avance de procesadores y mejoras en las gráficas, se postula como una de las marcas gaming más competitivas del mercado y siendo, sobre todo, una referencia de los jugadores que no dudan a la hora de elegir a la compañía para tener los mejores resultados en sus horas de ocio personal. No obstante, su uso no se está viendo restringido únicamente al ámbito gaming. Al tratarse de una de las marcas de gama alta incluso premium muchos de los creadores de contenido, así como sus editores, se decantan por este mismo producto para hacerlo de la manera más cómoda posible.