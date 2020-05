Los CalvoGames alcanzan los 100.000 dólares para la lucha contra el COVID-19

Los torneos benéficos se están convirtiendo en la tónica dominante de estos últimos tiempos. Si ya era sabido que muchos de los famosos del mundo están haciendo donaciones para la lucha de la pandemia, los youtubers y creadores de contenido no iban a ser menos. Lo cierto es que ellos tienen una ventana muy favorable para hacer este acto público y además pueden hacerlo implicando ocio y diversión. El último en sumarse a este acto ha sido TheGrefg, el youtuber español ha conseguido reunir 4 capitanes (Auronplay, TheGrefg, DjMaRiiO e Ibai) que han liderado las 5 categorías distintas en el campeonato: Valorant, FIFA, League of Legends, Warzone y Fortnite han sido estas mismas y donde todos ellos han ido con todo.

Pero ¿quiénes han sido esos participantes? Pues bien, entre los jugadores de los CalvoGames, Courtois, Cristinini, Folagor, Kun Agüero, Fabio Quartararo y así hasta 39 han sido los youtubers, influencers y deportistas profesionales que se han sumado a esta causa.

Durante la primera jornada se hizo un draft en el que se dividieron los participantes dejando rosters muy llamativos; en algunos casos, el nivel de algunas squads (según la categoría) ya daba por favorito del juego a ese Team. Sin embargo, las apuestas, los piques y las risas no faltaron en todo momento.

Comenzaba el torneo e Ibai se llevaba el campeonato de Valorant con un roster donde Vicens, Lolito y uLises eran unos killers incontestables. Tres profesionales de los shooter en un juego casi virgen y con varias horas a sus espaldas fueron los argumentos para que el caster pudiera levantar el primer título de los CalvoGames. Lo mismo ocurrió con FIFA donde Kolderiu y Spursito pasaron muy por encima a DjMaRiiO y el Kun Agüero dejando un 4-1 en el marcador final y aventajándose el vasco para lo que restaba de torneo.

¡¡ OJOOOOOOOOOOOO !! AGUERO y DjMaRiiO CON LA CAM, DANDO ESPECTACULO https://t.co/TKsE5BqtPK — DjMaRiiO (@DjMaRiiO_90) May 4, 2020

Llegaba la segunda jornada e Ibai se mantenía fresco y en racha. Por apenas 2 puntos conseguían también el campeonato de Warzone y con ello ya se proclamaba campeón de los CalvoGames, pero su fetiche y el tema que mejor se le daba (LOL) no se le podía escapar.

No obstante la fortuna y el destino son caprichosos y un juego espectacular de xPeke dio la categoría para los de TheGrefg que abrían el marcador por primera vez en todo el CalvoGames. Tan solo quedaba Fortnite y los equipos de Auronplay y DjMaRiiO podían maquillar un poco la presencia durante el fin de semana. La fe ciega del catalán sobre Elded no funcionó y el último título posible cayó del lado del youtuber de FIFA.

+$100.000 RECAUDADOS CONTRA EL COVID-19



EL ESCUADRÓN SALCHICHÓN SE VA A QUEDAR CALVO



RT RT RT!!!! 🔥💙 https://t.co/hWQuFo0UxU pic.twitter.com/S6s1d1cpQB — Grefg =) (@TheGrefg) May 4, 2020

Pero el motivo de esto no era hacer un torneo porque sí. La idea de recaudar los 100.000 dólares parecía un propósito lejano y complicado pero tras 4 días y muchas horas de entretenimiento acabó consiguiéndose, con el Team Salchichón rapado como último reto de la competición e Ibai celebrando el campeonato en la piscina de su casa a ritmo de “We are the champions”.