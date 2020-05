Rainbow Six: Siege prepara su nuevo torneo europeo: European Open Clash

2020 está siendo uno de los años más complicados para los esports. La pandemia ha cancelado todos los eventos presenciales y ha lastrado la evolución del sector. Sin embargo la ventaja con la que parte es que en mayor o menor medida las competiciones de estos actos se han podido trasladar al ámbito online y seguir su curso con cierta normalidad.

Rainbow Six: Siege es uno de esos juegos que se niega a morir y que se afianza en este año como uno de los que más repercusión está teniendo tanto con las ligas actuales como los torneos mundiales cuyo éxito ha traspasado cualquier frontera. No podemos olvidarnos de que hace unos meses el Six Invitational fue uno de los torneos de esports más seguidos y el juego sigue recibiendo actualizaciones a día de hoy con tan larga trayectoria.

¡Os presentamos nuestro Open Clash Europeo! Un torneo híbrido organizado por @FACEIT, con equipos profesionales y amateurs, así como un prize pool de 50 000€ que se donará de forma íntegra a causas benéficas. #R6EUClash



Más info: https://t.co/wuPWePvdBK pic.twitter.com/XTfmTX6Oua — Rainbow Six España (@Rainbow6ES) May 12, 2020

Con la Pro League concluida y la Spain Nationals en plena juventud, FACEIT y Ubisoft han decidido unirse para formar el European Open Clash, un torneo benéfico el cual repartirá 50.000 euros en premios y donde podrán participar tanto equipos profesionales como cualquier squad amateur.

Los 16 roster tendrán que pasar dos clasificatorios previos dejando 6 plazas para el torneo final. De estos dos saldrán, primeramente, los tres primeros clasificados y del segundo los otros 3 que se sumarán a los 10 equipos profesionales de la Pro League. Estos enfrentamientos de la copa de la comunidad serán el 16 y 17 de mayo y el 23 y 24 de mayo (pudiendo realizar el registro hasta el mismo 16 y 23).

Finalizada la fase de clasificación, el 30 y 31 de mayo y el 6 de junio se jugarán las primeras eliminatorias, mientras que el 7 de junio las semifinales y final. El torneo se podrá seguir a través de YouTube y Twitch de tal modo que todos los amantes del shooter puedan ver a los equipos profesionales europeos y no tan profesionales jugar por esta causa benéfica. Si eres uno de los afortunados, por ver el campeonato y siempre y cuando tu cuenta esté vinculada a Uplay, podrás obtener drops y recompensas que podrás disfrutar dentro del juego.

Este torneo es uno de los pocos donde se podrán ver a equipos de la Pro League jugar contra los amateur donde el nivel (por lo pronto) quedará muy desigualado a no ser que éstos tengan un as bajo la manga que sorprenda a todos. Este tipo de iniciativas alegran y entusiasman a los fans de Rainbow Six que ven como la vida del shooter parece no tener final. Su recorrido se mantiene vivo gracias a los esports y éstos deben estar agradecidos de tener en su colección de deportes electrónicos un juego que se conserva tan bien en un sector donde la evolución es ilimitada y en continuo desarrollo.