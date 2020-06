Intel y OMEN se establecen como nuevos patrocinadores de la Superliga Orange de la LVP

Las marcas ofrecerán el PC oficial de la Superliga Orange, la máxima competición nacional de League of Legends que organiza LVP

La LVP (Liga Profesional de Videojuegos) se ha convertido en la empresa organizadora de competiciones de deportes electrónicos más importantes de España y una de las más relevantes en todo el mundo. Actualmente cuenta con sedes en Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Bogotá y México y se halla presente en más de treinta países.

Esta empresa cuenta con algunas de las mejores competiciones a nivel nacional de las diferentes regiones en las que opera, como es el caso de una de las más famosas, la Superliga Orange de League of Legends. Al pertenecer al Grupo MEDIAPRO, la Liga Profesional de Videojuegos tiene la capacidad de organizar las competiciones y contar con un equipo de expertos que proporcionan los servicios de producción de eventos, publicidad y la producción audiovisual para la retransmisión de las competiciones

La LVP ha crecido de forma exponencial durante los últimos meses, donde ha conseguido incrementar su audiencia de una forma considerable en todas las competiciones que realiza. Debido a su crecimiento año tras año, muchas empresas han querido formar parte de la LVP, consiguiendo de este modo un gran número de patrocinadores que han permitido a la marca continuar con su desarrollo y crecer cada día más.

Las últimas marcas que han querido unirse a la LVP han sido Intel y OMEN. Quienes refuerzan su vínculo con LVP (grupo MEDIAPRO). Las dos marcas apuestan por la liga regional de League of Legends líder en Europa, convirtiéndose así en patrocinadores oficiales de la Superliga Orange. No obstante, esta dupla también patrocinará el resto de las competiciones de League of Legends organizadas por LVP que tengan lugar en el tramo final de 2020.

Se trata de la primera vez que OMEN e Intel dan el salto a la máxima competición nacional. Anteriormente, estas marcas habían participado en otras competiciones, como la Iberian Cup de League of Legends en 2018 y 2019, y el YouTube Battle Royale, donde 100 YouTubers se enfrentaron presencialmente en Gamergy en un espectacular evento.

"Es una excelente noticia para LVP, pero también para todo el ecosistema de eSports, que OMEN e Intel amplíen su compromiso con nosotros. La Superliga Orange de League of Legends es la competición de referencia en España, así que es imprescindible contar con el mejor equipo técnico, que en este caso nos van a proporcionar nuestros patrocinadores. El próximo 15 de junio empieza una Superliga Orange llena de desafíos con nuestros aficionados, pero estoy seguro de que vamos a estar a la altura", explica Jordi Soler, CEO de LVP.

Como principal activo de su colaboración, el conglomerado ofrecerá el PC oficial de la Superliga Orange: un PC de sobremesa OMEN con procesador Intel de última generación. Además, este será el PC que utilicen los jugadores de la Superliga Orange en los eventos que tengan lugar en el futuro.

La incorporación de estas marcas supone un paso más en el incesante crecimiento que la Superliga Orange está experimentando durante los últimos años: la competición cerró su temporada de primavera 2020 con más de 4,3 millones de espectadores únicos acumulados, lo que supone un 27% más que el mismo periodo de 2019.

La Superliga Orange regresa a la acción con su temporada de verano el próximo 15 de junio. Días antes, el 11 de junio, tendrá lugar la presentación oficial de la temporada con el programa 0, donde se desvelarán las novedades de esta edición estival. Como siempre, la competición se disputará los lunes y jueves, y se emitirá a través del canal habitual de Twitch de LVP. Además, la Superliga Orange podrá verse en televisión a través de UBEAT.