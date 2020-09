Worlds 2020: Fnatic se mete en el grupo de la muerte mientras que G2 evita a los cocos

Ya está casi todo listo para el inicio de los Worlds 2020. Durante la jornada de ayer se celebró el sorteo de los 12 equipos que se han clasificado para el torneo donde quien más y quien menos ha salido contento.

El que más feliz puede estar es G2 que ha conseguido evitar a la mayoría de cocos. Suning (de la liga china) y Machi Esports (de la PCS) se enfrentará a los de Jankos en un grupo que a priori parece fácil y que en todas las quinielas darían a G2 como campeón.

Sin embargo Fnatic no ha contado con la misma suerte. Team SoloMid y Gen.G, dos bestias negras que harán que los de Bwipo tengan que prepararse muy a conciencia. El equipo surcoreano destaca por un juego muy ofensivo donde el quinteto entero es un peligro para cualquier rival que se plante ante él. Pero no es el único problema que tendrá enfrente; los estadounidenses son un hueso duro de roer cuya llegada al mundial no ha sido pura coincidencia. La tenacidad con la que luchan cada partido y su estilo arrollante han sido la clave de su presencia en el campeonato global.

Otro de los que también han tenido un cruce asumible ha sido Rogue que tendrá que vérselas con el otro surcoreano del torneo (DAMWON Gaming) y los chinos de JD Gaming. En un vistazo rápido sobre cómo se puede plantear los partidos Rogue tiene una buena base para hacer daño a estos dos equipos. No obstante, uno de los que más problemas y aprietos pueden provocar es el roster de ShowMaker. El de la LCK es uno de los mejores rivales del torneo pero los problemas que ha tenido su top laner aun dejan en el aire la presencia de Nuguri y la estabilidad emocional del grupo.

El último grupo y el que cerraba el sorteo, contaba con DXR, FlyQuest y Top Esports. El estadounidense lo va a tener muy complicado si quiere meterse en la siguiente ronda con dos de los gigantes de la liga china y surcoreana. Pese a esto, el quinteto de PowerOfEvil tiene las ideas muy claras, las herramientas suficientes y un estilo propio que intentará imponer a sus otros dos rivales.

Aunque cada grupo cuente ya con 3 miembros de los cuatro posibles las quinielas no están cerradas. Los play in aún deben sacar 4 equipos más que cierren los grupos y todas las apuestas están volcadas en MAD Lions, INTZ, Team Liquid y LGD Gaming. Estos equipos suelen ser los favoritos para estar en un torneo de estas características y el play in les ha condenado a un partido más antes de jugarse la fase final del torneo. Esperamos que acaben entrando en los grupos y puedan hacer valer su mérito.