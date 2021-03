Betrayal.io rivaliza con Among Us por el dominio de los juegos multijugador

Los juegos multijugador siempre han sido la cara amiga de los videojuegos. La competitividad, rivalidad y el enfrentamiento entre personas reales ha hecho que la industria fomente éstos con las miras puestas en una faceta más online. Desde los partidos multijugador hasta los famosos battle royale en la actualidad, este género es uno de los que no podrían concebirse los videojuegos sin ellos.

Uno de los títulos más a la vanguardia en esto es Among Us. Tanto él como Fall Guys han sido dos de los títulos que más atención han tenido en los últimos meses ya que el revuelo que ha generado la competitividad de estos dos ha atraído a millones de usuarios a jugarlo. No obstante, es imposible evitar que las cosas se emulen o plagien y en el caso del título de InnerSloth le ha salido un fuerte rival.

Betrayal.io se trata de un juego en el que se tiene que encontrar a un traidor. Como se puede ver, el formato es el mismo pero este cuenta con más roles dentro del juego así como elementos personalizables y gestos que se pueden hacer con el propio ratón.

A parte de los que hacen las tareas y el propio impostor, está el Sheriff cuyo papel consiste en eliminar a los traidores y Jester que haría “la trampa” de encubrir al verdadero impostor para que éste ganase tiempo y su aliado se ofreciese como tal.

Este tipo de contenido viene muy bien a los grandes creadores de contenido cuyo perfil se basa principalmente en esto del Variety Content. Twitch es la reina en este caso y la llegada de Betrayal.io le ha beneficiado. AuronPlay, de hecho, se volvió a poner por encima de los 100.000 viewers en directo ya que tras la infinidad de servidores de roleo del resto de streamers y la abusiva cifra de éstos que emitían un contenido similar había hecho que el catalán perdiese relevancia dentro de Twitch, pero sin perder el liderazgo.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el gran damnificado de todo esto es Among Us. Sin embargo, la vida que estaba teniendo el juego no pasaba por su mejor momento. SullyGnome, el portal de análisis y estadísticas de lo que se ve en Twitch, dejaba unas cifras poco alentadoras para él y es que de principio de año hasta ahora la posición que ha ido ocupando ha ido de mal en peor.

En enero empezó en el puesto 16, febrero lo bajó al 21 y marzo lo concluye en el 24 de los contenidos más vistos. No obstante, desde las oficinas de InnerSloth se espera que la llegada del nuevo mapa de un soplo de aire fresco al juego y lo resucite. Pese a ello, Betrayal.io amenaza con convertirse en el nuevo rey del Variety el cual hace que la gran mayoría de streamers lo hayan hecho en algún momento.