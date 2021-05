MAD Lions busca la gesta en el MSI

El MSI empieza a encontrar el ocaso de su torneo donde la esperanza europea ha recaído sobre MAD Lions. El conjunto de Elyoya ha superado una fase de grupos donde los fans de la LEC han creído que bien podrían ser capaces de optar incluso a la final.

El Rumble Stage ha tenido sus más y sus menos, pero no por ello han tirado la toalla. El éxito y pase a la semifinal del torneo ha dependido constantemente de su esfuerzo. Pese a ello, la falta de precisión de los Pentanet y Cloud9 ha beneficiado su posición y junto a PSG Talon, Royal Never Give Up y DAMWON puede decir de manera oficial que es uno de los 4 mejores equipos del mundo actualmente.

Con un quinteto que los fans se saben de memoria, han conquistado la Grieta del Invocador y, además, su jungla rookie ha madurado a nivel internacional.

Su próximo juego es contra el campeón de los Worlds 2020. DAMWON ha tenido una carrera sobresaliente durante los choques del MSI, tanto que los de Kaiser se las han visto y deseado para hacer algo de daño al roster surcoreano.

De los dos partidos en los que se han enfrentado a ellos, en ninguno han tenido opción de superarles ya que tanto Canyon como ShowMaker siguen siendo el rodillo asesino que se pudo ver en el último campeonato mundialista.

Entrevista en directo con @Elyoya_LoL



"Me da igual quién nos toque en la semifinal. Les vamos a stompear".



📺 https://t.co/vMMCKyK378 #MSILVP11 pic.twitter.com/HzND39Bi1m — Superliga - League of Legends (@LVPesLoL) May 18, 2021

No obstante, este parón entre una fase y otra les ha podido venir bien para estudiar al rival que más daño podía hacerles de los 4. De conseguir plantarles cara y nerfear sus puntos fuertes se podría decir sin remordimiento alguno que MAD Lions conquistaría el MSI 2021.

Por su parte, PSG Talon y RNG se verán las caras en la otra semifinal y en este caso las apuestas están bastante igualadas. Tanto chinos como taiwaneses han mostrado un juego muy similar con alguna que otra carencia defensiva y quedando empatados en los dos enfrentamientos que tuvieron.

Sin embargo, el conjunto de Xiaohu cuenta con una leve ventaja y es que jugar en la LPL ya te hace colgar el cartel de favorito casi que de forma automática. Más allá de cualquier título o renombre por participar en estos campeonatos, la victoria cedería a favor del quinteto chino por el orden y disciplina que se ha podido ver en los enfrentamientos que ha jugado. Su estrategia la tienen clara desde el minuto 1 y su ejecución bien pasa por no perder de vista los objetivos que estudian del rival antes de cada encuentro.

Las cartas están sobre la mesa. Sólo queda esperar al próximo sábado 22 de mayo para que comience la recta final de uno de los torneos más atractivos de League of Legends a nivel internacional. Los 4 han tenido que remar contracorriente para llegar hasta la orilla de la isla islandesa, la cual, todos quieren conquistar y convertirse en el rey.