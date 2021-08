El Mundial de League of Legends se traslada a Europa

League of Legends se encuentra en un momento decisivo dentro del sistema competitivo del juego. Con la finalización de la mayoría de las ligas internacionales, los mejores equipos comienzan a asegurarse du billete para un Mundial que promete ser de lo más emocionante.

Desde la llegada de la pandemia del coronavirus, hemos podido ver como muchas competiciones se han tenido que cancelar o se han llevado a cabo de forma online. El Mundial de League of Legends se ha convertido en el torneo más importante dentro del mundo de los esports y, asegurando todas las medidas de seguridad, los equipos han podido disputar eventos presenciales sin público como se realizó en la edición del año pasado.

El Mundial de 2021 parecía que iba a ser como los anteriores a la pandemia, pero la organización ha anunciado esta semana que, debido a la variante delta, las medidas de seguridad se han endurecido y han optado por tomar una decisión drástica para que la mayoría de los equipos no tengan tantos problemas para moverse al evento.

La competición se iba a disputar en un principio en China, pero a través de un comunicado han anunciado un cambio de sede a Europa para que los equipos tengan menos problemas a la hora de viajar.

Los problemas de movilidad han afectado a muchos equipos que no han podido llegar al lugar de destino debido a las restricciones de movilidad o las cuarentenas que les exigían permanecer aislados durante varios días antes de poder llegar al torneo.

La organización ha optado por mover la sede a la región europea para que la mayoría de los clubes no tengan muchos problemas a la hora de llegar al evento. Por el momento, no se ha anunciado el lugar donde se celebrará el evento y suponemos que se tratará de una sede única para que los equipos no tengan que moverse por Europa tal y como está la situación.

En el video de Jhon Needham, el jefe de esports de la compañía, aclara los motivos del cambio de la sede, pero sigue sin confirmar las fechas exactas del inicio de la competición que, siguiendo con las anteriores ediciones, debería comenzar a principios del mes de octubre.

Esta noticia beneficia claramente a los tres equipos clasificados de la LEC, MAD Lions, Rogue y Fnatic. Los mejores equipos de Europa tendrán una mayor facilidad para llegar a esta nueva sede y posiblemente no estén obligados a hacer una cuarentena y podrán seguir entrenando para mostrar su mejor versión en el torneo por excelencia de los esports.

La LEC se encuentra en un momento decisivo con la celebración de los Playoffs del Summer Split. Los mejores equipos se encuentran disputando unas finales que se cerrarán este fin de semana y en las que conoceremos al nuevo campeón.

Los chicos de MAD Lions se han establecido como uno de los claros favoritos de la temporada. Sus victorias en el cuadro superior les permitieron llegar a la final rápidamente mientras esperan a un rival para el domingo.

The 2021 #LEC Summer Playoffs Bracket after Round 2! pic.twitter.com/DsHa7IICwB — LEC (@LEC) August 22, 2021

El cuadro inferior ha estado marcado por grandes enfrentamientos con un Fnatic que ha avanzado sin problemas por el grupo hasta llegar a la final del bracket inferior. De este modo, Fnatic y Rogue se verán las caras este sábado en busca de la última plaza que les permita acceder a la gran final de la LEC, que se disputará el domingo a partir de las 17:00 hora española.