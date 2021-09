Mala suerte para los europeos en los grupos de los Worlds

Los Worlds empiezan a formarse de cara a su arranque el próximo 5 de octubre. Durante el mediodía de ayer, el sorteo de los grupos se formalizó con la mirada muy expectante en los rivales que tendrían los equipos europeos.

El grupo A queda conformado por el vigente campeón de la última edición, DAMWON Gaming, junto a FunPlus Phoenix y Rogue. Los pícaros no han caído de pie en este comienzo. El equipo de Canyon y ShowMaker será el que en peores problemas les pongan y son los que, prácticamente, tienen asegurado el pase a cuartos de final.

Por su parte, el campeón chino es otra de las graves amenazas que quería evitar a toda costa HansSama y compañía. Pese a ello, los pícaros deben confiar en que el nivel demostrado en la LEC les tiene que motivar para plantarles cara y aguantar con todo las jugadas que pongan sobre la Grieta del Invocador.

El grupo B, EDward Gaming, 100 Thieves y T1 serán los que tengan que ponerse de acuerdo por tomar las 2 primeras plazas y pasar a la siguiente fase del campeonato. El equipo de Faker, campeón del mundo en 2016, parte como favorito en un grupo en el que el campeón de la LCS y el coronado de la LPL intentarán superar al equipo de la super estrella surcoreana, que en los últimos años se ha visto relegado a un segundo plano frente a los equipos de su competición regional.

Fnatic es el que mejor lo tiene de cara a pasar de fase. En el grupo C, PSG Talon y Royal Never Give Up acompañarán al equipo de Upset. Los fanáticos tendrán frente a sí dos quintetos que a priori presentan un nivel al que pueden sobreponerse y liderar su tablilla.

El gran nivel de Adam en su primera temporada, el acierto en la reubicación de Bwipo y la buena comparsa de sus compañeros son el argumento perfecto para verles avanzar jornada a jornada.

Así ha quedado nuestro grupo para #Worlds2021



¡Súbanse al barco que zarpamos en unos días!



#goMAD #MADWIN pic.twitter.com/LOUKqqVwTj — MAD Lions (@MADLions) September 22, 2021

Por último, MAD Lions es junto a Rogue otro de los grandes damnificados del sorteo. Team Liquid y Gen.G serán los que ajusticien la tabla junto a los leones.

Los caballos cerraron la temporada veraniega como subcampeón, mientras que los de Rascal terceros en playoffs y subcampeones de la temporada regular empatados con DAMWON y Nongshim RedForce.

Si por lo general cuesta avanzar contra los equipos en este tipo de campeonatos, el emparejamiento que han sufrido los europeos no ayuda tampoco.

No obstante, queda todavía por ver, qué equipos serán los que se sumen al main stage desde los play in. De esta etapa, los dos mejores de cada grupo y los dos que pasen los brackets de la segunda fase se unirán a los cuatro grupos cerrando así los 16 equipos de esta edición.