El 16,5 % de las familias con trabajo e hijos viven en situación de pobreza

El 16,5 % de las familias con trabajo e hijos en Cataluña viven en situación de pobreza laboral, lo que significa que cuentan con unos ingresos que no les permiten obtener lo básico para vivir. Son datos del estudio 'Cuentas que no salen. Radiografía de la pobreza laboral en los hogares de España', publicado este miércoles por Save the Children y que analiza con datos oficiales la relación entre la situación de pobreza y el empleo en el conjunto de España.

En Cataluña, Save de Children ha analizado las bases de datos oficiales de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Idescat y la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) de la Seguridad Social, al tiempo que ha incorporado entrevistas a familias que participan en los programas de la organización. Según ha informado la ONG, los resultados indican que el 11,1 % de las personas con empleo en Cataluña viven en situación de pobreza laboral.

La situación de pobreza se incrementa entre las familias con hijos: crece 5 puntos porcentuales, pasando del 11,1 % para el conjunto de personas ocupadas al 16,5 % entre las familias con menores en casa. La tasa crece de forma sustancial cuando hay tres o más hijos (familia numerosa), pues alcanza el 41 %, y en familias monoparentales (34,8 %).

Los porcentajes en Cataluña son similares a los del conjunto de España: el 11,7 % de las personas con empleo en España viven en situación de pobreza laboral y la cifra se eleva al 17,1 % en los hogares con hijos.