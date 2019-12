Las personas con discapacidad aportan un valor diferencial en sus equipos, según el Informe Inclucom

Los profesionales de la comunicación con discapacidad demuestran, cuando se les da la oportunidad, que poseen los conocimientos y competencias necesarias para aportar valor a los equipos de Comunicación. Es una de las conclusiones que se desprende del Informe Inclucom: análisis de la inclusión y capacidades de desarrollo profesional de las personas con discapacidad en e ámbito de la comunicación en España.

El informe, impulsado por la Asociación de Directivos de Comunicación, Dircom, junto al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Fundación ONCE y DOWN ESPAÑA, la Universidad CEU San Pablo, y con la colaboración del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ha sido presentado este miércoles, 11 de diciembre, en CaixaForum (Madrid), ante profesionales de distintos ámbitos.

María Antonia Pérez León, Directora General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, ha inaugurado la jornada señalando que “la discapacidad tiene que dejar de ser excluida del mundo laboral, ya que forma parte de lo que entendemos por diversidad empresarial”. Pérez León también ha hecho hincapié en que “si no contamos en el mundo laboral con personas con discapacidad, nos privamos de su talento, su creatividad y su capacidad de resiliencia. Son un valor añadido para las empresas, y para el mundo de la comunicación.”

Por su parte, Miguel López-Quesada, presidente de Dircom, ha resaltado la importancia de realizar un análisis de la situación actual de las personas con discapacidad, “ya que solamente conociendo en profundidad las brechas de oportunidades que se presentan podremos ofrecer soluciones válidas y rigurosas para seguir avanzando juntos hacia la inclusión real”.

También han intervenido Alberto Durán, vicepresidente de ILUNION y vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, quién ha asegurado que “las personas con discapacidad, cada vez más, quieren y pueden desarrollarse profesionalmente porque la sociedad está cambiando”. Por su parte, Luis Cayo, presidente de CERMI, ha indicado que a día de hoy “los medios de comunicación aún no transmiten una imagen fiel de lo que las personas con discapacidad son, aportan y valen. La inclusión de personas con discapacidad en los medios mejorará y dignificará esta situación”.

Mateo San Segundo, presidente de DOWN ESPAÑA, ha señalado la importancia de la educación inclusiva, ya que “para las personas son Síndrome de Down, encontrar un empleo significa su propia realización, así como la dotación de una autonomía personal y la inclusión social”. María Solano, década de la Facultad de Humanidades y CC. De la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, ha querido resaltar que “la universidad no sirve de nada si no se vuelca con los temas importantes para la sociedad, y el desarrollo de este tipo de informes sirve para poner al servicio de la vía pública nuestra investigación y conocimiento”. La bienvenida ha estado a cargo de Isabel P. Fuentes, directora de CaixaForum.

Las conclusiones del estudio han sido presentadas por Mónica Viñarás, María Sánchez, y Tamara Vázquez, investigadoras de la Universidad CEU San Pablo. La investigación ha permitido poner sobre la mesa, basándose en datos objetivos, el estado actual de la inclusión de las personas con discapacidad en el sector de la comunicación.

· El estudio pone de manifiesto que solo el 26,4 % de los encuestados trabajan o han trabajado con personas con discapacidad, y que las principales barreras para la inclusión laboral son los prejuicios, el miedo y el desconocimiento de las personas al cargo de la elección de las personas que deben cubrir vacantes laborales.

· El perfil de las personas con discapacidad que trabajan en el sector de la comunicación es un técnico o redactor, con estudios superiores y con una discapacidad física o sensorial. A penas se distingue diferencias por sexo.

· También se ha concluido que la mayoría de los profesionales del sector (75 %) que trabajan con personas con discapacidad consideran que estas han aportado un valor diferencial a sus equipos, y que se hace necesario que las personas que dirigen los departamentos de Comunicación sean líderes inclusivos, capaces de capitanear equipos diversos, compuestos por personas que aporten diferentes talentos y capacidades.

· El informe señala que resulta fundamental que las familias ofrezcan a sus hijos con discapacidad un entorno estimulante, ambicioso, sin límites ni sobreprotección, para lograr que en el futuro estos desarrollen al máximo su potencial.

· Así mismo, en el entorno educativo, aunque las universidades y centros de formación profesional han mejorado la accesibilidad y han implementado programas de adaptaciones curriculares, continúan existiendo prejuicios sobre las capacidades y empleabilidad de las personas con discapacidad, además de barreras arquitectónicas.

· Por último, se concluye que las personas con discapacidad, al igual que el resto de profesionales de la comunicación, pueden desarrollar las 11 capacidades recogidas en el Global Capabilities Framework, si cuentan con los recursos adecuados.

· Las personas con discapacidad consideran que no son diferentes al resto y rechazan los estereotipos. No obstante, el estudio refleja que su experiencia vital potencia en muchos casos el talento y capacidades especiales.

Para finalizar la jornada, se ha dialogado sobre el desarrollo de las capacidades profesionales de las personas con discapacidad en una mesa redonda moderada por Beatriz Prieto, vocal de Compromiso de la Junta Directiva de Dircom.

Lary León, periodista y gerente de la Fundación Atresmedia, ha expuesto que “las personas con discapacidad tienen la misión de ayudar al resto a entender la discapacidad como algo natural, y hacerles perder el miedo”. Sobre la adaptación de la tecnología a las personas con discapacidad ha conversado Ana Gómez, periodista de Servimedia, quién ha asegurado que “la sensibilidad y ganas de comprometerse de los empresarios es clave para la adaptación de las personas con discapacidad”.

También ha intervenido David Martínez, responsable de Comunicación de CERMI, quién ha defendido que las personas con discapacidad no son héroes de víctimas. “Se alcanzará la verdadera normalización de la discapacidad cuando aparezca en medios solo por ser un rasgo más de las personas, y no por ser noticia”. Por su parte, Jesús Argumedo, doctor en Publicidad y RR.PP., ha manifestado que no cree que haya “ninguna profesión o carrera hostil, sino dificultades a las que nos tenemos que enfrentar, como ocurre ante muchas otras situaciones”.

El diálogo ha finalizado con una importante reflexión de Beatriz Prieto, vocal de Compromiso de Dircom, quién ha señalado que queda de manifiesto “el tesón y la constancia que caracterizan a las personas con discapacidad; que las barreras no se encuentran en las personas, sino en el entorno, y que, en una sociedad expuesta a constantes retos, es importante incorporar el talento de las personas con discapacidad, ya que pueden aportar mucho valor”.

La descarga pública del Informe Inclucom puede realizarse a través del siguiente enlace.