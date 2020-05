La importancia de la lectura y los libros personalizados en un día de la familia marcado por el confinamiento

Hoy es 15 de mayo y se celebra el Día de la Familia, una jornada que en esta ocasión va a transcurrir en un escenario completamente inusual. Sin embargo, posiblemente por esto, ahora más que nunca, cobra especial relevancia. Y es que hasta el momento no nos habíamos visto “obligados” a pasar tanto tiempo en familia, compartiendo día a día nuestra rutina dentro del hogar, sobre todo con los más pequeños.

En ellos hemos volcado la mayor parte de nuestro tiempo y creatividad para conseguir hacerles lo más llevadera posible esta situación. Durante semanas, mientras cocinamos, limpiamos la casa y trabajamos, hemos imaginado infinidad de juegos y actividades para pasar tiempo con ellos. No solo que les diviertan, sino que les enriquezcan en la medida de lo posible, ya que una de las terribles consecuencias de este confinamiento es que no han podido pisar la escuela.

Por supuesto, en estos complicados días encerrados en casa, los libros han sido y seguirán siendo un compañero inseparable para todos los niños. A través de sus páginas, nuestros hijos pueden viajar e imaginar, solos o en compañía de sus padres.

Los beneficios de la lectura en los más pequeños y la importancia de la implicación de los padres en el proceso son particularmente positivos en estos duros tiempos de confinamiento. Según un estudio publicado por The Journal of Pediatrics, elaborado por la European Paediatric Association–Union of National European Paediatric Societies and Associations (EPA-UNEPSA), algo más de un 65 % de los niños experimentan efectos positivos a la hora de mitigar problemas psicológicos producidos a raíz de la crisis del coronavirus mediante la lectura. Concretamente, algunos de los efectos que están sufriendo los jóvenes entre 3 y 18 años son apego excesivo, distracción, irritabilidad y miedo a hacer preguntas sobre la epidemia, según esta investigación.

Y si vamos un paso más allá, y hablamos de la lectura personalizada, un estudio elaborado por la National Literacy Trust de Reino Unido, apunta que los libros personalizados, ya sea a través de textos o de imágenes relacionadas con las vivencias personales, ayudan a los más pequeños a mejorar la conexión con la historia e interiorizar mejor los contenidos. Se trata de un formato de lectura cuyo potencial no ha pasado desapercibido para los emprendedores españoles.

Un ejemplo de ello es la startup española Mumablue, que lleva desde 2015 creando cuentos personalizados. Mediante la creación de un doble virtual del niño, los más pequeños de la casa pueden convertirse en los protagonistas de su propia aventura. Entre sus títulos cabe destacar el reciente estreno de Superpoderes, protagonizado por un niño/a a la que le encantan las historias de superhéroes y que, mientras mientras lee, imagina que tiene poderes extraordinarios y descubre que es es capaz de todo, o Juntos, un cuento que permite descubrir a los más pequeños que las actividades cotidianas pueden convertirse en toda una aventura si se comparten en familia y con aquellos que más queremos.

“Nos fascina ver cómo los niños se involucran en la lectura y aprenden nuevos valores, sintiéndose parte de la historia”, comenta Cristina Rodríguez, CEO y fundadora de Mumablue. “La lectura de un cuento personalizado permite que los niños interioricen mejor la información y que interactúen más con sus padres, fundamental en un momento tan duro como el que estamos viviendo durante el confinamiento”, comenta la emprendedora.