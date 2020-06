Las mascarillas con diseño, el nuevo negocio de los emprendedores

La nueva normalidad llega con distanciamiento social y mascarillas. Al menos hasta que se encuentre la vacuna, se aplique a la población o aparezca un tratamiento efectivo. Tendremos que caminar por las calles y llevando en la cara esos elementos que hasta hace solo unos meses relacionábamos únicamente con el sector sanitario y con algunos asiáticos que veíamos por televisión. De no haber existencias de mascarillas al principio de la pandemia hemos llegado al momento en el que la oferta es amplia y variada hasta el punto de que diseñadores y firmas han decidido elevarla a la categoría de complemento y que las llevemos a la moda.

Aunque haya quien se resista a cumplir esta normativa, y lo vea como un método de control de la población, la realidad es que queramos o no la mascarilla va a formar parte de nuestras vidas como lo hacen los zapatos, un cinturón o un bolso, pero con el añadido de que por no llevarla en espacios públicos en los que no se puede mantener el distanciamiento social nos pueden multar y lo están haciendo.

Las mascarillas además quedan a la altura de la mirada y es lo primero que vemos de las personas que nos encontramos. Una mascarilla y unas gafas de sol y podrás pasear por tu zona sin ser reconocido. Eso tiene sus ventajas, y es que evitar saludar a alguien a quien te da pereza encontrarte ahora es más fácil que nunca. Ya no hace falta ni hacerse la sueca. Aunque también tenemos el caso contrario. Te vistes para verte y sentirte mejor, para ir a un lugar especial, para esa cita con amigos que ahora se ha vuelto algo memorable y que valoramos más que nunca, y la mascarilla higiénica de quirófano se carga de un plumazo las tres horas que has estado frente al armario decidiendo qué ponerte para la ocasión.

Las grandes firmas de la moda son conscientes de ello, y lejos de ser oportunistas aprovechan la ocasión para elevar la mascarilla a complemento de moda. Lisos, estampados, con filtros, sin filtros, y hasta con tachuelas hemos visto ya por ahí. Hay diseños para todos los estilos y bolsillos.

También han surgido tiendas online de venta de mascarillas creadas por autónomos y empresarios que han visto en esta opción una forma de reinventarse y superar el bache económico del momento haciendo algo que nunca iban imaginado que iban a hacer: diseñar y vender mascarillas.

Sin embargo, como viene siendo normal en la mayoría de los ámbitos desde que empezó la cuarentena, las cosas no están del todo claras en lo que a mascarillas se refiere: es difícil saber qué mascarillas son las más efectivas, la duración de estas y su reutilización.

Por ello, el Ministerio de Consumo ha realizado una guía en la que detalla todos los tipos de mascarillas que hay en el mercado, en qué casos se deben utilizar unas u otras y qué es lo que hay que tener en cuenta al comprarlas, entre otros cuestiones. Desglosamos a continuación lo más importante que debes tener en cuenta para comprar y utilizar una mascarilla.

Mascarillas higiénicas

Recomendadas para el uso en adultos y niños sanos. Suelen estar compuestas por una o varias capas de material textil y pueden ser reutilizables o de un solo uso.

Duración: Máximo cuatro horas si no son reutilizables. Si lo son, el fabricante indicará el número máximo de lavados permitidos.

Tipos: Existen las mascarillas que cumplen con las especificaciones UNE 0064 y 0065, que son las más recomendables­; otras mascarillas higiénicas cumplen otras especificaciones que diferentes a las de la UNE. Pueden indicar en su etiquetado que se han sometido a estas pruebas y mostrar los resultados obtenidos; y, por último, mascarillas sin especificaciones, que no se han sometido a ensayos ni verificaciones.

Mascarillas quirúrgicas

Recomendadas para el uso en adultos y niños enfermos de COVID-19, sean o no sintomáticas. Estas mascarillas están diseñadas para filtrar el aire exhalado. Su misión es proteger a quienes están a tu alrededor, evitando la dispersión vírica al estornudar, toser o hablar. Deben tener un mecanismo que permita ceñirla estrechamente sobre nariz, boca y barbilla a quien la lleva puesta.

Duración: Se recomienda un uso máximo de cuatro horas si no son reutilizables. Si lo son, el fabricante indicará el número máximo de lavados permitidos.

Dónde comprarlas: Sólo las farmacias pueden vender mascarillas quirúrgicas individualmente sin envasar y deben suministrarse en un formato que garantice su protección frente a la contaminación antes de su uso.

Tipos: Existen dos tipos en base a su Eficacia de Filtración Bacteriana (EFB), siendo el Tipo II el de mejor calidad. Estas últimas pueden ser también resistentes a salpicaduras (sangre y otros líquidos biológicos) si se denominan IIR.

Comprobar antes de comprar: Que exista el marcado CE, que asegura que el producto cumple con la legislación; y la referencia a la norma UNE EN 14683, que asegura el cumplimiento de un estándar de calidad. Esta misma información también debe aparecer en las mascarillas de este tipo que puedes comprar en internet.

Mascarillas EPI

Recomendadas para el uso de personas en contacto con el virus, que cuiden o tengan algún tipo de contacto con personas sintomáticas o positivas en COVID-19. Estas son las que deben usar los profesionales de la sanidad. También pueden estar recomendadas para grupos vulnerables por indicación médica. Las mascarillas EPI tienen como finalidad filtrar el aire inhalado evitando la entrada de partículas contaminantes en nuestro organismo.

Duración: Se recomienda un uso máximo de cuatro horas si no son reutilizables. Si lo son, el fabricante indicará el número máximo de lavados permitidos.

Tipos: Según su eficacia de filtración pueden ser de tres tipos: FFP1, FFP2, y FFP3. Por su parte, aquellas con filtros contra partículas se dividen en P1, P2 y P3. En ambas clasificaciones, el 3 es el grado de mayor protección. Para la protección contra la COVID-19 se recomienda el uso de mascarillas EPI FFP2.

Comprobar antes de comprar: Que exista el marcado CE seguido de cuatro números, que asegura que el producto cumple con la legislación; la referencia a la norma UNE EN-149, que asegura el cumplimiento de un estándar de calidad; y el marcaje NR, que indica que el producto es no reutilizable o el marcaje R, que indica que sí es reutilizable.

También existen otras certificaciones válidas temporalmente durante la crisis de la COVID-19. Estas mascarillas deben estar previamente autorizadas. Puedes consultarse en este enlace.

Protección propia y a los demás

Las mascarillas higiénicas y quirúrgicas sirven para proteger a los demás; a nosotros solo si se cumple con la distancia social y el lavado de manos habitual con gel hidroalcohólico.

Las mascarillas EPI, por otro lado, cumplen con esta misma función a excepción de la FFP2 con válvula de exhalación y la FFP3 con válvula de exhalación, que solo protegen a la persona que la lleva, pero no protege al resto de personas que se acerquen a nosotros.

Uso de la mascarilla en niños

En caso de utilizar mascarillas, niños y niñas sanos a partir de 3 años deben usar las higiénicas, acordes a cada rango de edad para los que existen tres tallas entre los 3 y los 12 años. Los niños y niñas positivos por COVID-19, con síntomas o asintomáticos positivos, deben usar preferentemente mascarillas quirúrgicas o higiénicas con especificación UNE.

Recomendaciones generales

En ningún caso es recomendable darle la vuelta a la mascarilla para reutilizarla. Esto no aumentará su durabilidad ni eficacia. Por otro lado, las mascarillas artesanales hechas en casa no siempre protegen, ya que se confeccionan con materiales no siempre homologados para tal fin.

En cualquier caso, en la utilización de la mascarilla debe primar el sentido común. Lo más sensato es ceñirse a las instrucciones del fabricante a la hora de reutilizarla, lavarla o usarla. Teniendo todo esto en cuenta, no es incompatible con llevarlas a la moda.