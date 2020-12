¿Tenemos las mujeres peor relación con el dinero que los hombres?

¿Tenemos las mujeres una “mala” relación con el dinero? Si a lo que nos referimos es que no siempre esta es real o productiva, podríamos decir que sí, que la tenemos. Al menos eso es lo que se desprende de la mayoría de los expertos en psicología que suelen recordar que la mujer, quizás porque lleva menos tiempo que el hombre dedicada al mundo empresarial o, se muestra más reacia a defender lo que es suyo.

Fabiana Panetta es una coach especialista en ayudar a mujeres a emprender en sus negocios online desde hace años en su web Hablemos de dinero. Con la pandemia ha visto cómo muchas se han animado viendo que, en contra de lo que podrían pensar, el confinamiento, con unas buenas técnicas de venta y marketing, les hizo crecer en números, algo lógico si tenemos en cuenta que durante los meses más duros en los que no se podía salir de casa muchos aprovecharon para formarse más. Panetta tuvo esa experiencia y se dio cuenta de que necesitaban muchas relacionarse mejor con sus finanzas. Por ese motivo ha lanzado estos días el workshop virtual Hablemos de dinero, centrado precisamente en esto.

‘Lo primero que hago cuando una clienta –explica- se apunta a un curso como los que yo hago es preguntarles cómo les va con su dinero y si quieres solucionar su falta de él o aprender a generarlos, multiplicarlo o disfrutarlo de manera más abundante. Y les suelo explicar algo que les sorprende siempre: que ni la economía, ni su trabajo, ni la carrera que hayan estudiado son la clave para tener más dinero en sus vidas. Y es que es así, después de años tropezando con la misma piedra e intentando hacer despegar mi negocio y mejorar mi situación financiera sin éxito, me rendí. Más trabajo, más esfuerzo, más horas, más proyectos, todo me daba siempre el mismo resultado, cansancio, frustración y sensación de estar más quemada que la pipa de un indio. Pero no más dinero, ni más tranquilidad ni seguridad financiera’.

Quería descubrir la clave ¿por qué había personas con menos talento, menos preparación, que echaban menos horas y ponían menos esfuerzo, pero tenían mejores resultados económicos que los míos? Esto le llevó a una búsqueda profunda, dentro de ella, pero sobre todo fuera, ‘porque desde luego yo no tenía las respuestas’.

Decidió rodearse de personas que ya estuvieran obteniendo los resultados que ella quería y estudiar qué hacían, cómo lo hacían, y comenzar a modelarlos. “Con rodearme quiero decir, cursos, libros, conferencias, todo lo que caía en mis manos que tuviera un atisbo de contener las respuestas que estaba buscando. Por supuesto estudié con los mejores expertos, y sobre todo expertas, porque me sentía más identificada con ellas. Y las respuestas llegaron, y vaya si lo hicieron. Tanto así que he congregado a muchos de esos mentores y mentoras en un Workshop Virtual que he llamado, Mujeres Hablemos del Dinero. Y no es que los hombres no tengan problemas con el dinero, claro que los tienen, pero son de otra índole. Las mujeres es que somos únicas hasta para eso”, explica.

Lo que esta experta descubrió fueron varias cosas: Que las cosas se crean dos veces, una vez en tu cabeza y otra vez en el exterior. Que tus pensamientos son los que originan los resultados que ves en tu realidad. ¿Qué sale cuando exprimes una naranja? Zumo de naranja, claro está. Pues con tu vida y con tus resultados pasa lo mismo, no puedes producir nada que no esté primero en tus pensamientos, en tus creencias, en tu condicionamiento histórico, cultural, familiar, en todo lo que ha sido formativo para tu carácter, tus hábitos y tus acciones.

Y si el contenido de tu mente en relación al dinero es carencia - continúa- escasez, esfuerzo, frustración lucha, juicio negativo, ¿qué crees que verás en el exterior? Pues zumo de naranja, o sea, lo mismo que tienes en tu interior. A veces esto puede parecer un tanto esotérico y poco creíble, pero ya la neurociencia lo ha demostrado, nuestros pensamientos tienen poder creador, y son los originarios de todo lo que nos pasa en la vida. Pero esto es una buena noticia, el saber que puedes cambiar tu realidad comenzando con tus pensamientos debería hacerte saltar de alegría. Lo dice la psicología, la neurociencia, la psiquiatría, cientos de expertos, es decir que la clave es muy sencilla, para cambiar tu relación con el dinero, para producirlo y crearlo en abundancia, o como me gusta decir, para amasarlo, multiplicarlo y disfrutarlo con menos estrés y con más felicidad, hay que comenzar desde dentro hacía afuera…No hay otra vía.

Sus cursos están sobre todo orientados a mujeres a las que les gusta el desarrollo personal, que quizás hayan llegado a la conclusión de que ya son abundantes, que tienen un trabajo que les permite llegar a fin de mes, que tienen una pareja con la que se llevan bien, que se sienten queridas (menos cuando discuten por dinero), que tienen una salud relativamente buena (menos cuando piensas que te gustaría que te atendieran donde van “los ricos” a hacerse sus tratamientos)y que luego dicen aquello de “que más le puedo pedir a la vida!!, pues lo cierto es que yo creo que podemos pedir todo, que la abundancia es un estado de inclusión, que no tienen por qué excluir el dinero y conformarse” argumenta.

“La felicidad se asienta en un banco de tres patas, salud, dinero y amor, eso es abundancia, si le sacas una de las patas, el banco se tambalea y te pasas toda la vida haciendo equilibrio y con una sensación de inestabilidad. Entonces la respuesta está clara, tienes que mejorar tu relación con el dinero, para que sea idílica, para dejar de pelearte con él y dejarlo entrar en tu vida sin barreras, sin trabas, sin tapujos, sin tabúes”, explica.

Siempre les pregunto que qué les parecería si pudieran mejorar esa relación tóxica y se hicieras amiga del dinero ¿qué te parece dejar entrar el dinero en tu vida sin culpa, con facilidad, con tranquilidad, sin estrés?o que ¿cómo sería tener más dinero para las personas, experiencias y “caprichos” que quieren en su vida? Lo más importante para mí es darles las pautas para que puedan sentirse con respecto a su dinero más empoderadas, que aprendan a tomar nuevas decisiones que las hagan más felices, que hablemos que sus memorias e historias con el dinero para poder crear una nueva identidad y escribir una nueva historia en su relación con él. Tenemos a gente de talla internacional como el multimillonario Ken Honda, que fue discípulo del Warren Buffet japonés y tiene más de 7 millones de libros vendidos sobre el dinero, la abundancia y cómo aprovechar tus talentos. Y muchos expertos más como él. Como se suele decir, para muestra basta un botón.