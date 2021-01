Más del 40% de los españoles afirma haber vendido regalos que no quería quedarse

2 de cada 10 españoles afirma que suele recibir algún regalo en Navidad que no quiere quedarse y un 41,3 % asegura haber vendido en el mercado de segunda mano alguno de estos presentes, 7 puntos más que el pasado 2019 (34,5 %). Estas son dos de las principales conclusiones extraídas de la segunda parte del estudio Christmas Report 2020 realizado por Milanuncios, la plataforma online con más experiencia en el mercado de segunda mano.

El auge del regifting

Gracias al auge de la economía circular promovida por las aplicaciones y webs de segunda mano, que permite a los usuarios sacar rendimiento de productos que no quieren quedarse, el regifting se ha convertido en una práctica cada vez más extendida entre los españoles. La realidad es que, a pesar de que siempre están cargados de buenas intenciones, no todos los regalos que recibimos durante las navidades son de nuestro agrado y, de hecho, las principales razones que motivan esta práctica del regifting son: el hecho de que el destinatario realmente no necesitaba dicho artículo o no iba a utilizarlo (46,2 %), que no le servía o no le iba bien (20,1 %) o porque, sencillamente, no le gustó (18,8 %).

Por regiones, los españoles que más practican el regifting son los cántabros con un 50%, seguidos de los asturianos (47,5 %) y los aragoneses (46,9 %). En cuanto a diferencias generacionales, los usuarios que más se inclinan por esta tendencia son los adultos de entre 30 y 49 años (44,3 %), seguidos de los jóvenes de entre 18 y 29 años con un 42,3 % y, en último lugar, los mayores de más de 50 años, con un 36,7 % que se inclina hacia esta práctica.

Los regalos con menos acierto

En cuanto a los regalos con los que menos solemos acertar, los españoles señalan que sus familiares y amigos suelen fallar en los artículos de ropa (49,6 %), complementos de moda (19,7 %) y perfumes (14,1 %), entre otros.

En este sentido, se aprecian diferencias por generaciones. Según los jóvenes, los productos en los que más se equivocan al hacerles regalos son los videojuegos (51,4 %), instrumentos de música (46,7 %) y ropa para el hogar (38,6 %). Sin embargo, los adultos señalan que los regalos en los que más suelen equivocarse son las consolas (57,1 %), los gadgets tecnológicos (55 %) y los artículos de moda (48,1 %). Por último, los mayores señalan en primer lugar las entradas de espectáculos (58,3%) seguidas de los libros o cómics (53,3 %) y los objetos de decoración (42,1 %).

Por otro lado, la mayoría de los españoles que vendieron los regalos que no quisieron quedarse las navidades pasadas ganaron principalmente entre 5 y 50 € (70,7 %), seguidos de los que consiguieron entre 50 y 100 € (22,4 %) y aquellos que ganaron más de 100€ (6,9 %).

Predisposición a la compra de regalos de Navidad de 2ª mano

Además del auge del regifting, otra de las conclusiones del Christmas Report 2020 indica que casi 3 de cada 10 españoles compra regalos de Navidad en el mercado de segunda mano (26 %). En este caso, son los adultos los que más se decantan por esta opción (47 %), seguidos de los mayores de 50 (31,1 %). Por su parte, los jóvenes (21,9 %) son los que menos apuestan por el mercado de segunda mano para comprar sus regalos.

El principal motivo por el que los españoles se decantan por esta opción es porque les resulta una alternativa más económica con un 62,1 % de las respuestas, casi 20 puntos más que el año pasado, cuando esta opción se situaba en un 41,5 %, a pesar de considerarse también como la principal motivación.

Asimismo, las regiones en las que los españoles afirman recurrir más al mercado de segunda mano para comprar sus regalos de Navidad son Murcia (36,40 %), Galicia (35,7 %) y el País Vasco (33,3 %).

Por último, los españoles consideran que los productos de segunda mano más adecuados para regalar en Navidad son, principalmente, videojuegos (32,2 %), libros o cómics (29,9 %) y objetos de decoración (26,7 %), entre otros.

“Por segundo año consecutivo, el Christmas Report 2020 demuestra que el regifting es una práctica cada vez más extendida entre los españoles”, declara Magalí Rey, Directora de Marketing de Milanuncios. “Se trata de una tendencia en auge, promovida por diferentes motivaciones, pero que demuestra que la sociedad española cada vez toma más conciencia del consumo responsable y entiende esta práctica como una manera de darle vida útil a dichos artículos e incluso sacarles rendimiento.”