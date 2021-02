La Mary Poppins en la era COVID

El confinamiento de marzo fue devastador, no sólo por la pérdida de vidas humanas, sino por el coste emocional de muchas familias con niños que no pudieron teletrabajar porque sus empleos eran necesariamente presenciales. Hubo que tirar de personas que se hicieran cargo de los pequeños que no tenían colegio porque la tan manida opción abuelos no era la más indicada debido a que, por sus edades, este colectivo era y es el más vulnerable.

No pocas familias se vieron con un tremendo problema de difícil solución. Muchas profesionales dedicadas al cuidado de los niños tenían miedo de ser contagiadas y viceversa, muchas familias que contrataban tenían miedo a que los trayectos en transporte público pudieran ser una vía de entrada al contagio. A todo esto había que añadir las clases online que sumaron mucho más estrés a los padres que teletrabajaban o dinero extra en los que tuvieron que ir a sus trabajos.

Desde entonces las cosas han cambiado y ahora las niñeras o cuidadoras de la nueva era COVID Nanas & Co explica las ventajas que tiene para una familia contratar este perfil: