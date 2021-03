Qué nos puede ayudar a mejorar el sistema inmunológico en esta pandemia

Obviamente lo ideal sería medir en sangre nuestros niveles de Zinc, Selenio, Vitamina C, Vitamina B12, Vitamina D…. múltiples minerales y vitaminas, pero como el confinamiento nos lo impide, podemos tomar suplementos con dosis no muy elevadas que nos pueden ayudar a mantener a nuestras defensas en mejor estado.

La Vitamina C es además de un antioxidante maravilloso, una vitamina que se ha demostrado científicamente que ayuda al sistema inmunológico a trabajar correctamente. Y hemos de tener en cuenta que el ser humano no es capaz de sintetizarla por eso es tan importante tenerla en cuenta y no solo en la alimentación, sino como suplemento extra a nuestra comida. Tendríamos que comer kilos de naranjas cada día para poder llegar a los niveles óptimos de la vitamina C que necesitamos, por tanto, sería recomendable tomar 1 o 2 gr de Vitamina C a diario, sobre todo en otoño e invierno.

La Vitamina D es esencial para nuestro organismo, la sintetizamos gracias al sol, pero curiosamente casi toda la población tiene déficit de la misma, en estos casos sería recomendable tomarla también como suplemento, porque a través de la alimentación tampoco tendríamos dosis suficientes para elevarla. La vitamina D, algunos ya la llaman hormona D por las importancia de sus funciones, es necesaria para que nuestro sistema inmune funcione correctamente. Tomar un mínimo de 400 UI hasta 4000 UI al día sería recomendable. La dosis dependerá del nivel basal de la persona.

EL Zinc es un mineral imprescindible para el sistema inmune, y cada día más me encuentro en consulta déficits bastante importantes del mismo, y esto sucede porque lo que comemos (frutas, verduras…) cada vez tienen menos Zinc porque los suelos donde los cultivamos cada vez tienen menos zinc… la pescadilla que se muerde la cola. Deberíamos ingerir un mínimo de 15 mgr de Zinc al día, preferiblemente a través de suplementación para así asegurar la toma.

Y los mismo para el Selenio, necesitamos tener unos muy buenos niveles de Selenio para que podemos hacer frente a los virus. No se trata de tomar cosas para matar un virus, no, se trata de tener un sistema inmune los suficientemente fuerte para que sea él mismo el que luche contra el virus y esa lucha no nos provoca consecuencias peores.

Y el Selenio es otro mineral que deberíamos tomar a diario por lo menos de 50 a 100 microgramos al día.

Pero hay mucho más, como la microinmunoterapia, los hongos como el Corolius que es maravilloso para los virus, el omega 3, vitamina A , Vitamina B12…. Hemos de estar en perfecto equilibrio para que los virus y bacterias nos afecten lo menos posible. Y ese equilibrio es posible con un buen asesoramiento profesional formado y acompañado de una buena alimentación y gestión del estrés, porque el estrés deprime considerablemente nuestro sistema inmunológico.

Antonia González es embrióloga y experta en nutrición en Somos Ônet.