Las familias de celíacos disponen de herramientas para evitar la contaminación cruzada

Uno de los grandes problemas que tienen los celíacos es la contaminación cruzada, esto es, alimentos que, en principio no tienen gluten pero que se contaminan con otros que sí lo tienen, al ser cocinados. Un ejemplo muy visual es freír unas patatas (que no tienen gluten), en un aceite que previamente frio, por ejemplo, churros que sí tienen gluten.

Generalmente quién es celíaco sabe cómo evitarla así como leer bien las etiquetas de los alimentos. No pasa lo mismo en la restauración. Celi&Go ¡Libertad Sin Gluten! empresa especializada en el diseño y la fabricación de materiales que evitan la contaminación cruzada por alérgenos, ha conseguido para tres de sus productos el sello ATX Allergy Protection de garantía y calidad que otorga LAZTAN y que está avalado por la Asociación Multi Alergia, Dermatitis Atópica y Asma (ATX). Bolsa para sandwichera, lámina para horno y bolsa para tostadora, son los productos que cuentan ya con este prestigioso sello.

LAZTAN, consultora especialista en alergias, seguridad alimentaria y celiaquía, “certifica que tras haber realizado la revisión de fichas y de protocolo según el Reglamento Técnico Allergy Protection” concede la certificación del Sello Allergy Protection a estos productos de Celi&Go ¡Libertad Sin Gluten!

Los fabricantes de productos diseñados especialmente para evitar la contaminación cruzada se convierten así también en una referencia para las personas con alergias alimentarias y se convierten en los primeros en España en recibir esta certificación. “Contar con el sello ATX Allergy Protection para nosotros es un orgullo, sobre todo, porque de alguna forma avala el trabajo realizado y la necesidad de nuestras soluciones”, apunta Víctor Oliva, CEO de Celi&Go Libertad Sin Gluten.

Los productos de Celi&Go ¡Libertad Sin Gluten! están dirigidos a facilitar dietas libres de alérgenos, para el cuidado de la salud de los pacientes principalmente en movilidad, pero también en el entorno doméstico. Con una operativa muy sencilla: básicamente consiste en introducir el alimento sin gluten, sin lactosa, etc. en la bolsa alimentaria y se calienta en cualquier horno, tostadora o grill evitándose así la contaminación cruzada. “El principal beneficio podríamos decir que es la libertad para socializar en torno a la comida. Normalmente la casa de las personas con alergias, intolerancias o celiaquía, es un entorno “controlado” y los afectados saben qué pueden usar, con qué deben tener cuidado y cuáles son sus alimentos. Sin embargo, cuando van a casa de familiares o amigos, a restaurantes, a la oficina… no suelen existir ninguna garantía ni seguridad y, por tanto, muchas veces no pueden ni comer. Con nuestros productos les damos una solución”, destaca Oliva.

La Asociación ATX es una asociación de afectados “con un alto grado de aceptación por la fuerte demanda de la sociedad de aglutinar bajo un mismo eje las necesidades de la comunidad multialérgica, una comunidad en constante crecimiento”, indica Xabier Munioitz, presidente y fundador de la Asociación ATX y promotor del sello Allergy Protection. ATX es pionera en sensibilización y creación de protocolos. “Somos una asociación con un enfoque especial en niños y mayores, que son los colectivos multi-alérgicos más desprotegidos”, apunta.

El objetivo principal de ATX es que toda la sociedad civil asuma las dificultades que pasan a diario las personas alérgicas y atópicas en general, y los niños en particular, a los que hay que valorar y proteger.

LAZTAN, a su vez, es una de las pymes de referencia a nivel nacional, diferenciándose por la especificidad de su actividad en el campo de la multialergia, la seguridad alimentaria y la celiaquía, ofreciendo un servicio integral a los clientes y apostando por la garantía certificada, para la que realizan un reglamento técnico y su respectivo checklist, creando una formación interactiva y buscando avales en el propio Gobierno Vasco y la Unión Europea.

El sello ATX Allergy Protection, por tanto, es el primer sello a nivel Mundial y único que abarca la protección a los alérgicos.

La solución a la contaminación cruzada

Los productos de Celi&Go son una herramienta fundamental para evitar la contaminación cruzada por alérgenos, un problema muy relevante para el colectivo de multi-alérgicos y también de pacientes con celiaquía e intolerantes alimentarios.

Además del Sello ATX Allergy Protection, la Federación de Asociaciones de Celiacos (FACE) apoya e impulsan el uso de los productos de Celi&Go como una solución para favorecer la inclusión alimentaria de los pacientes. “FACE ha sido siempre un gran apoyo para dar a conocer la necesidad de evitar la contaminación cruzada dentro del colectivo celiaco, que tienen especialmente fuera de casa un problema muy importante con las trazas del que es necesario concienciar a la población”, señala Víctor Oliva, CEO de Celi&Go.

Además recientemente, Celi&Go ha obtenido los códigos nacionales expedidos por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Y es que desde Celi&Go, consideran importante, “incentivar la divulgación en los puntos de contacto con las personas que padecen alguna enfermedad alimentaria en establecimientos como pueden ser también las farmacias. Y también hay que trabajar en el lugar donde estas personas son más vulnerables que para nosotros es sin ninguna duda la hostelería”.