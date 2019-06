Aprende (de una vez por todas) a entender las etiquetas de la ropa

Todos hemos metido la pata alguna vez haciendo la colada o planchando la ropa. Casi todos sabemos que es mejor poner una lavadora con la ropa de color y otra con la blanca. También se supone que sabemos que es mejor lavar con agua tirando a tibia más que a caliente si no queremos después pelearnos con la plancha. Pero no es menos cierto que la suciedad sale mejor con agua muy caliente que con fría. Y, ¿sabemos a cuántas revoluciones tenemos poner el botón de la lavadora para que salga sin chorrear pero no demasiado arrugada? El misterio suele resolverse con las etiquetas de la ropa pero la mayoría no sabe interpretarlas o las interpreta mal. Nadie aprende estas cosas en el colegio y en los hogares los roles han cambiado tanto que ya apenas existe la figura de la ama de casa de antaño tradicional que se sabe todos y cada uno de los trucos del hogar. Trucos, por cierto, que de saberlos todos, nos harían ahorrar tiempo y dinero.

La que sí sabe mucho de trucos caseros en Pepa Tabero que, no en vano ha publicado el exitoso libro Manual de la casa limpia y ordenada (Esfera de los libros). Además es autora de un blog donde puedes encontrar todo tipo de consejos. ‘Es importante conocer las etiquetas a la hora de hacer la colada, básicamente para evitar disgustos: Prendas encogidas sin remedio; arrugas imposibles de eliminar; desteñidos en caso de que en la prenda se hayan utilizado tintes naturales solubles en agua... Y el consiguiente teñido de las otras prendas que estuvieran juntas en la lavadora, es decir, un desastre evitable si se hubieran atendido las etiquetas de la ropa’.

Símbolos de lavado de las etiquetas de la ropa más utilizados