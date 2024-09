Cómo adelgazar de forma saludable en septiembre sin caer en dietas milagro

En España, cada mes de septiembre, aumenta el interés por perder peso rápidamente tras los excesos del verano. Es en este periodo cuando resurgen las populares dietas milagro, que prometen resultados rápidos, pero que, en la mayoría de los casos, no tienen éxito. Este tipo de planes extremadamente restrictivos están desaconsejados por los especialistas debido a los riesgos que implican para la salud.

Las dietas extremas están estrechamente relacionadas con el efecto rebote o yoyó, en el que se recuperan rápidamente los kilos perdidos, e incluso se gana más peso a largo plazo. Además, suelen eliminar grupos de alimentos importantes, lo que provoca hambre constante y dificulta mantener el peso perdido. Optar por una pérdida de peso saludable y sostenible es fundamental para evitar estos inconvenientes y lograr resultados duraderos.

Aunque tradicionalmente se aconseja reducir la ingesta calórica para perder peso, el nutricionista Pablo Ojeda asegura que esto no siempre es necesario. Según el experto, la clave está en adoptar hábitos alimenticios saludables que fomenten la saciedad sin necesidad de prohibir alimentos ni pasar hambre. "No elimines alimentos ni postres, no limites cantidades ni te castigues. En lugar de eso, aumenta la variedad de alimentos e introduce ingredientes estratégicos. Come alimentos ricos en nutrientes y haz ejercicio diario", recomienda. Esta estrategia permite perder peso de forma efectiva y permanente, sin prohibiciones ni restricciones severas.

¿Qué son los alimentos densos nutricionalmente?

Los alimentos densos en nutrientes son aquellos que contienen una alta proporción de agua, fibra, vitaminas y minerales, y son bajos en calorías. Algunos ejemplos de estos alimentos son:

- Verduras frescas

- Granos enteros y legumbres

- Frutas y vegetales de hoja verde, como la espinaca y el kale

- Proteínas magras, como pollo, pavo y pescado

- Frutos secos y semillas, como las de chía y lino, ricas en fibra y ácidos grasos omega-3

- Lácteos bajos en grasa, como el yogur griego

Estos alimentos ayudan a mantener la saciedad por más tiempo, lo que facilita el proceso de adelgazamiento sin la necesidad de recurrir a alimentos ricos en azúcares o grasas poco saludables.

Beneficios de una dieta equilibrada y rica en nutrientes

Incorporar estos alimentos densos nutricionalmente no solo favorece la pérdida de peso al mantenerte saciado por más tiempo, sino que también garantiza un equilibrio en tu dieta. Este tipo de alimentación reduce la tentación de consumir productos ultraprocesados y altos en calorías vacías, promoviendo así una pérdida de peso sostenible.

Adoptar un enfoque equilibrado y basado en alimentos densos nutricionalmente es la mejor estrategia para perder peso de manera saludable y evitar los riesgos de las dietas milagro.